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Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 5 ve 6. hafta programları açıklandı.

Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!-2

Süper Lig'in 5. ve 6. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!-3Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!-4

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Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!-6 Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!-7 Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!-8
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