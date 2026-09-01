Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
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Süper Lig'de 5 ve 6. hafta programları açıklandı.
Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in 5. ve 6. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
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