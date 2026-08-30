İstanbul'da puanlar paylaşıldı! Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kasımpaşa'nın golünü Fousseni Diabate kaydetti

DIABATE 81'DE EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Kasımpaşa, aradığı beraberlik golünü karşılaşmanın 81. dakikasında buldu. Fousseni Diabate fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Başakşehir, Süper Lig'in bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.