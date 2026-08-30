İstanbul'da puanlar paylaşıldı! Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi ekip Eldor Shomurodov ile öne geçerken Kasımpaşa'ya beraberliği Fousseni Diabate getirdi.
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
SHOMURODOV PERDEYİ AÇTI
Başakşehir, karşılaşmanın 18. dakikasında Eldor Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
DIABATE 81'DE EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Kasımpaşa, aradığı beraberlik golünü karşılaşmanın 81. dakikasında buldu. Fousseni Diabate fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Başakşehir, Süper Lig'in bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.