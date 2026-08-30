90+4'te 3 puan! Eyüpspor Alanyaspor'u 2-1 yendi
Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın golleriyle 1-1 devam ederken 90+4'te ev sahibi ekip rakibini mağlup etmeyi başardı. İstanbul temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Eyüpspor ile Alanyaspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda kozlarını paylaştı. Cihan Aydın'ın yönettiği zorlu randevuda gol perdesi erken açıldı. 1. dakikada sahneye çıkan Arda Usluoğlu konuk takımı 1-0 öne geçirdi.
JULES SKORU BELİRLEDİ
39. dakikada Ahmed Abdullahi, Zak Jules'in asisti sonrası skoru dengeledi. İlk devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da uzun süre gol sesi çıkmadı. Ancak Zak Jules oluşan karambolde topu rakip filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi. Maç 2-1 bitti.
Ev sahibi takım sahadan 3 puanla ayrıldı. Eyüpspor gelecek hafta Çorum FK'ya konuk olacak. Alanyaspor da Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Burak Zihni Takvim.com.tr Süperlig