Galibiyet ve ilk! Çaykur Rizespor Gaziantep FK'yı 2-1 yendi

Karadeniz ekibi, 35. dakikada Ali Sowe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Bulut'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Sowe, yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bu golün asistini yapan Emrecan Bulut, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 12. dakikasında Emrecan Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mithat Pala'nın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Emrecan Bulut, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Karadeniz temsilcisi, tarihinde ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk iki deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK, karşılaşmanın 90+1. dakikasında farkı bire indirdi. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası Sagnan'ın uzaklaştırmak istediği top Zakaria Ariss'e çarparak ağlara gitti. Gol, Ariss'in kendi kalesine olarak kayıtlara geçti ve skor 2-1 oldu. Kalan bölümde başka gol olmayınca Çaykur Rizespor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Çaykur Rizespor ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk iki deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.

GAZİANTEP FK'YA KARŞI SERİ

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanmayı başardı. Bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten Rizespor, ligdeki çıkışını sürdürdü. Gaziantep FK ise sahasında oynadığı ilk iki karşılaşmada galibiyet elde edemedi ve 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12' GOL | Gaziantep FK 0-1 Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor, Emrecan Bulut'un golüyle öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Mithat Pala ceza sahasına ortasını yaptı.

Arka direkte bulunan Emrecan Bulut, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Çaykur Rizespor skoru 1-0'a getirdi.

19' Fofana gole izin vermedi

Gaziantep FK, ceza yayı solundan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim'in şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.

35' GOL | Gaziantep FK 0-2 Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor, Ali Sowe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Bulut ortasını yaptı.

Ceza sahasında topla buluşan Sowe, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu.

63' Meleke az farkla auta gönderdi

Gaziantep FK gelişen atakta gole yaklaştı. Topu önünde bulan Meleke, ceza sahası içi sağ çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

74' Tobiasz gole izin vermedi

Çaykur Rizespor sağ kanattan etkili geldi. Savunma arkasına atılan uzun pasla topla buluşan Mihaila, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı.

Kaleci Tobiasz gole izin vermedi.

86' Enver Kulasin kaleyi yokladı

Gaziantep FK, Enver Kulasin ile etkili olmaya çalıştı. Ceza yayı gerisinde topla buluşan oyuncunun yerden sert vuruşunda top kalecide kaldı.

90+1' GOL | Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor

Gaziantep FK, uzatma dakikalarında farkı bire indirdi. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahasında Sagnan topu uzaklaştırmak istedi.

Sagnan'ın müdahalesinde meşin yuvarlak Zakaria Ariss'e çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu. Gol, Ariss'in kendi kalesine olarak kayıtlara geçti.