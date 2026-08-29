Deplasmanda geri dönüş! Kocaelispor Konyaspor'u 2-1 yendi

Konyaspor ile Kocaelispor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Gol perdesini açan isim 39'uncu dakikada kendi kalesine atan Tanguy Zoukrou oldu. İlk devre 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile bitti.

Konyaspor evinde Kocaelispor'a 2-1 yenildi

İkinci yarıda Enis Bardhi oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart gördü ve yeşil-beyazlılar 10 kişi kaldı. 72'de ise Massadio Haidara, Goncalo Sousa'nın ortasında yaptığı vuruşla skoru dengelemeyi başardı. 86'da ise Metehan Altunbaş konuk takımı öne geçirdi ve yeşil-siyahlılar 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konyaspor 5 Eylül'de Erzurumspor FK'ye konuk olacak; Kocaelispor 6 Eylül'de Samsunspor'u ağırlayacak.