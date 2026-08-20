Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor! Kura çekimi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda 3. Lig'den 20 takım ile 20 amatör ekip mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'den 9, 2. Lig'den ise 26 takım da 3. eleme turuna dahil olacak.

Süper Lig'den Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor bu turda kupa mücadelesine başlayacak.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig takımları organizasyona 3. eleme turundan itibaren dahil olmaya başlayacak.

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7 SÜPER LİG EKİBİ 4. TURDA KATILACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Süper Lig'den 7 ekip organizasyona dahil olacak.

Amedspor, Çorum FK, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Göztepe, Samsunspor ve Konyaspor kupaya bu aşamada başlayacak.

Bu turda ayrıca Trendyol 1. Lig'den 11 takım ile 3. eleme turunu geçen 36 ekip mücadele edecek.

4. eleme turu maçları 1-2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak.

5 BÜYÜK TAKIM 5. TURDAN BAŞLAYACAK

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. eleme turundan dahil olacak.

Bu 5 takımın yanı sıra 4. eleme turunda rakiplerini geçen 27 ekip de aynı turda mücadele edecek.

5. TUR ÇİFT MAÇLI OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunun ilk maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Rövanş karşılaşmaları ise 22-23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Böylece organizasyonun bu aşamasında tur atlayan ekipler çift maç üzerinden belirlenecek.

TÜRKİYE KUPASI TAKVİMİ

1. eleme turu kura çekimi: 27 Ağustos Perşembe - 14.00

1. eleme turu maçları: 15-16-17 Eylül

2. eleme turu maçları: 6-7-8 Ekim

3. eleme turu maçları: 27-28-29 Ekim

4. eleme turu maçları: 1-2-3 Aralık

5. eleme turu ilk maçları: 15-16-17 Aralık

5. eleme turu rövanşları: 22-23-24 Aralık

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