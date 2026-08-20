Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor! Kura çekimi tarihi belli oldu
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Trabzonspor'un şampiyon olarak tamamladığı sezonun ardından 1. tur kuraları 27 Ağustos'ta çekilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 27 Ağustos'ta yapılacak. Süper Lig'in önde gelen 5 takımı kupaya 5. turdan başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-27 sezonunun ilk kura heyecanı 27 Ağustos Perşembe günü yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
İLK TURDA 40 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda 3. Lig'den 20 takım ile 20 amatör ekip mücadele edecek.
15-16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından turu geçen 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek.
2. ELEME TURUNDA 42 TAKIM DAHA KATILACAK
Kupada 2. eleme turuyla birlikte 3. Lig'den 33 ve 2. Lig'den 9 takım organizasyona dahil olacak.
6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından rakiplerini eleyen 31 takım, 3. eleme turuna yükselecek.
SÜPER LİG TAKIMLARI 3. TURDA SAHNEYE ÇIKMAYA BAŞLAYACAK
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig takımları organizasyona 3. eleme turundan itibaren dahil olmaya başlayacak.
Süper Lig'den Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor bu turda kupa mücadelesine başlayacak.
Trendyol 1. Lig'den 9, 2. Lig'den ise 26 takım da 3. eleme turuna dahil olacak.
Bu turdaki karşılaşmalar 27-28-29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
7 SÜPER LİG EKİBİ 4. TURDA KATILACAK
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Süper Lig'den 7 ekip organizasyona dahil olacak.
Amedspor, Çorum FK, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Göztepe, Samsunspor ve Konyaspor kupaya bu aşamada başlayacak.
Bu turda ayrıca Trendyol 1. Lig'den 11 takım ile 3. eleme turunu geçen 36 ekip mücadele edecek.
4. eleme turu maçları 1-2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak.
5 BÜYÜK TAKIM 5. TURDAN BAŞLAYACAK
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. eleme turundan dahil olacak.
Bu 5 takımın yanı sıra 4. eleme turunda rakiplerini geçen 27 ekip de aynı turda mücadele edecek.
5. TUR ÇİFT MAÇLI OYNANACAK
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunun ilk maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Rövanş karşılaşmaları ise 22-23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Böylece organizasyonun bu aşamasında tur atlayan ekipler çift maç üzerinden belirlenecek.
TÜRKİYE KUPASI TAKVİMİ
1. eleme turu kura çekimi: 27 Ağustos Perşembe - 14.00
1. eleme turu maçları: 15-16-17 Eylül
2. eleme turu maçları: 6-7-8 Ekim
3. eleme turu maçları: 27-28-29 Ekim
4. eleme turu maçları: 1-2-3 Aralık
5. eleme turu ilk maçları: 15-16-17 Aralık
5. eleme turu rövanşları: 22-23-24 Aralık
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