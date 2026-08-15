90+7'de 3 puan! Rizespor deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren golü Qazim Laçi, 90+7. dakikada penaltıdan kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarına kadar golsüz devam eden karşılaşmayı konuk ekip Rizespor 1-0 kazanarak yeni sezona 3 puanla başladı.
GALİBİYET GOLÜ 90+7'DE GELDİ
Karşılaşmanın kaderi uzatma dakikalarında değişti. Çaykur Rizespor, 90+7. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Qazim Laçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan kısa bölümde skor değişmedi ve Karadeniz temsilcisi deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
BAHADIR GÜNGÖRDÜ SAKATLANDI
Konyaspor'da karşılaşmanın ikinci yarısında kaleci değişikliği yaşandı. Yeşil-beyazlıların kalecisi Bahadır Güngördü, 68. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Bahadır'ın yerine Deniz Ertaş oyuna dahil oldu.
RİZESPOR 3 PUANLA BAŞLADI
Çaykur Rizespor, sezonun ilk haftasında aldığı deplasman galibiyetiyle hanesine 3 puan yazdırdı. Konyaspor ise sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan puan çıkaramadı.
KONYASPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip, ilk haftadaki mağlubiyetin ardından İstanbul deplasmanında sezonun ilk puan veya puanlarını arayacak.
RİZESPOR SAMSUNSPOR'U AĞIRLAYACAK
Çaykur Rizespor ise ikinci hafta karşılaşmasında Samsunspor'u sahasında konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetin ardından sezonun ilk iç saha maçına çıkacak.