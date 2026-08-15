90+7'de 3 puan! Rizespor deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarına kadar golsüz devam eden karşılaşmayı konuk ekip Rizespor 1-0 kazanarak yeni sezona 3 puanla başladı.

GALİBİYET GOLÜ 90+7'DE GELDİ

Karşılaşmanın kaderi uzatma dakikalarında değişti. Çaykur Rizespor, 90+7. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Qazim Laçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan kısa bölümde skor değişmedi ve Karadeniz temsilcisi deplasmandan galibiyetle ayrıldı.