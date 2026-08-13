Başkan Erdoğan Süper Lig'in 3 yeni takımını ağırladı: Hiçbir kupa iç barış, kardeşlik ve huzurdan önemli değil

Bu sezon Süper Lig'de mücadele verecek Erzurumspor FK, ARCA Çorum FK ve Amedspor, Başkan Erdoğan'ın konuğu oldu. Erdoğan kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Üç kulübün başkanları ise geçirdikleri sezonu ve hedefleri anlattı.

Başkan Erdoğan Süper Lig'in 3 yeni takımını ağırladı

"OYUNCULARIMIZ DURUŞLARIYLA DA ÖRNEK OLMALI"

Erdoğan, "Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte tüm Süper Lig kulüplerimize başarılar diliyorum. 3 bölgemizi temsil eden kulüpler olarak geçen sene ortaya koyduğunuz üstün performansla kalitenizi gösterdiniz. Başarıya ulaşan kulüplerimizin daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Çorumlu ve Diyarbakırlı taraftarları daha da sevindireceğine inanıyorum. Hemen hemen tüm takımlarımız kaliteli transferler yaptı. Ön elemelerde büyük oranda başarıyla devam ediyoruz. Türk futbolunun her geçen gün gelişen kültürünün, hükumet olarak verdiğimiz desteklerin büyük önemi var. Tüm spor kulüplerimizi büyük ölçüde destekledik.

Eksikleri tamamlamaya çalıştık. Bunun da sonuçlarını elde ettiğimiz kulüp ve milli takım seviyedeki başarılarla alıyoruz. Zirveye çıkmak ve orada kalmak kolay değil. Pes etmeden devam edeceğiz. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değerli değildir" ifadelerini kullandı.

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