ÖZEL | Çorum FK bombayı patlattı! Beşiktaş’ın alamadığı Diomande’ye 5.5 milyon euro: 4 yıllık imza
Süper Lig'e yükselen ARCA Çorum FK, Beşiktaş'ın 10 milyon euro teklif yaptığı ancak kadrosuna katamadığı Mohamed Diomande ile anlaşma sağladı. Fildişili orta sahanın birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Yaptığı transferlerle yeni sezona hazırlanan ARCA Çorum FK, transferlerine devam ediyor. Kırmızı siyahlılar, daha önce Beşiktaş'ın da listesinde bulunduğu ve 10 milyon euro teklif etmesine rağmen bonservisini alamadığı Mohamed Diomande'yi renklerine bağlayacak. Transfer birkaç gün içerisinde açıklanacak. 24 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.
24 GOLE KATKI YAPTI
Nordsjaelland'da adını duyurduktan sonra birçok Avrupa devinin gündemine gelen Mohamed Diomande, Danimarka temsilcisiyle 111 karşılaşmaya çıktı. 13 gol atıp 13 de asist yaparak ön plana çıkmayı başardı. İskoç devi Rangers'a imza atan 24 yaşındaki futbolcu, 121 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı. 14 de gol pası vererek toplamda 24 kez skor tabelasının değişmesini sağladı.
REKOR BONSERVİS OLACAK
ARCA Çorum FK, Mohamed Diomande'yi kadrosuna katması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini gerçekleştirecek. Önceki rekor yine bu sezon takıma 2.2 milyon euro bedelle dahil edilen Andrei Borza'ya aitti. Kırmızı siyahlıların süreci 5 milyon 500 bin euro karşılığında tamamlaması ve 4 yıllık anlaşma sağlanması bekleniyor.