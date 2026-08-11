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ÖZEL | Çorum FK bombayı patlattı! Beşiktaş’ın alamadığı Diomande’ye 5.5 milyon euro: 4 yıllık imza

Süper Lig'e yükselen ARCA Çorum FK, Beşiktaş'ın 10 milyon euro teklif yaptığı ancak kadrosuna katamadığı Mohamed Diomande ile anlaşma sağladı. Fildişili orta sahanın birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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ÖZEL | Çorum FK bombayı patlattı! Beşiktaş’ın alamadığı Diomande’ye 5.5 milyon euro: 4 yıllık imza

Yaptığı transferlerle yeni sezona hazırlanan ARCA Çorum FK, transferlerine devam ediyor. Kırmızı siyahlılar, daha önce Beşiktaş'ın da listesinde bulunduğu ve 10 milyon euro teklif etmesine rağmen bonservisini alamadığı Mohamed Diomande'yi renklerine bağlayacak. Transfer birkaç gün içerisinde açıklanacak. 24 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

Mohamed Diomande ARCA Çorum FK'nın en pahalı transferi olacakMohamed Diomande ARCA Çorum FK'nın en pahalı transferi olacak

24 GOLE KATKI YAPTI

Nordsjaelland'da adını duyurduktan sonra birçok Avrupa devinin gündemine gelen Mohamed Diomande, Danimarka temsilcisiyle 111 karşılaşmaya çıktı. 13 gol atıp 13 de asist yaparak ön plana çıkmayı başardı. İskoç devi Rangers'a imza atan 24 yaşındaki futbolcu, 121 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı. 14 de gol pası vererek toplamda 24 kez skor tabelasının değişmesini sağladı.

Mohamed Diomande son olarak Rangers'ta forma giydiMohamed Diomande son olarak Rangers'ta forma giydi

REKOR BONSERVİS OLACAK

ARCA Çorum FK, Mohamed Diomande'yi kadrosuna katması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini gerçekleştirecek. Önceki rekor yine bu sezon takıma 2.2 milyon euro bedelle dahil edilen Andrei Borza'ya aitti. Kırmızı siyahlıların süreci 5 milyon 500 bin euro karşılığında tamamlaması ve 4 yıllık anlaşma sağlanması bekleniyor.

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ÖZEL | Çorum FK bombayı patlattı! Beşiktaş’ın alamadığı Diomande’ye 5.5 milyon euro: 4 yıllık imza-4 ÖZEL | Çorum FK bombayı patlattı! Beşiktaş’ın alamadığı Diomande’ye 5.5 milyon euro: 4 yıllık imza-5 ÖZEL | Çorum FK bombayı patlattı! Beşiktaş’ın alamadığı Diomande’ye 5.5 milyon euro: 4 yıllık imza-6
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