ÖZEL | Çorum FK bombayı patlattı! Beşiktaş’ın alamadığı Diomande’ye 5.5 milyon euro: 4 yıllık imza

Yaptığı transferlerle yeni sezona hazırlanan ARCA Çorum FK, transferlerine devam ediyor. Kırmızı siyahlılar, daha önce Beşiktaş'ın da listesinde bulunduğu ve 10 milyon euro teklif etmesine rağmen bonservisini alamadığı Mohamed Diomande'yi renklerine bağlayacak. Transfer birkaç gün içerisinde açıklanacak. 24 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

Mohamed Diomande ARCA Çorum FK'nın en pahalı transferi olacak 24 GOLE KATKI YAPTI Nordsjaelland'da adını duyurduktan sonra birçok Avrupa devinin gündemine gelen Mohamed Diomande, Danimarka temsilcisiyle 111 karşılaşmaya çıktı. 13 gol atıp 13 de asist yaparak ön plana çıkmayı başardı. İskoç devi Rangers'a imza atan 24 yaşındaki futbolcu, 121 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı. 14 de gol pası vererek toplamda 24 kez skor tabelasının değişmesini sağladı.