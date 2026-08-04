Gol çizgisi teknolojisi geliyor! Süper Lig'de devrim

Toplantıda, Süper Lig'de hayata geçirilmesi planlanan gol çizgisi teknolojisi ve gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemi de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Seminere TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu katılırken, yeni sezonda uygulanacak hakem yaklaşımı ve teknoloji yatırımlarıyla ilgili önemli mesajlar verildi.

Gündoğdu, oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren davranışlara oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceklerini ifade etti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezonda oyunun akıcılığını koruyan ve futbolun temposunu yükselten bir hakem yönetimi anlayışını benimseyeceklerini söyledi.

Çipli topların Süper Lig'de kullanılmasına yönelik başvurular tamamlandı.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ İÇİN BAŞVURULAR TAMAMLANDI

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş ise kamuoyunda "çipli top" olarak bilinen gol çizgisi teknolojisi için gerekli başvuruların tamamlandığını açıkladı.

Göktaş, bunun yanı sıra gelişmiş yarı otomatik ofsayt sisteminin de Türk futbolunun hizmetine sunulacağını belirterek, bu teknolojilerin hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artıracağını söyledi.

Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü aktaran Göktaş, gol çizgisi teknolojisinin hata payını ortadan kaldırarak adalet duygusunu güçlendireceğini vurguladı.

TFF, her iki teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de devreye almayı ve hakemlik sisteminde teknolojik altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN