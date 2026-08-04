Gol çizgisi teknolojisi geliyor! Süper Lig'de devrim
TFF, kamuoyunda "çipli top" olarak bilinen gol çizgisi teknolojisi ile gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini Süper Lig'de uygulamak için hazırlıklarını sürdürüyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise yeni sezonda oyunun temposunu artıracak hakem anlayışının benimseneceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaz semineri gerçekleştirildi.
Seminere TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu katılırken, yeni sezonda uygulanacak hakem yaklaşımı ve teknoloji yatırımlarıyla ilgili önemli mesajlar verildi.
Toplantıda, Süper Lig'de hayata geçirilmesi planlanan gol çizgisi teknolojisi ve gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemi de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
YENİ SEZONDA HIZLI OYUN VURGUSU
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezonda oyunun akıcılığını koruyan ve futbolun temposunu yükselten bir hakem yönetimi anlayışını benimseyeceklerini söyledi.
Gündoğdu, oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren davranışlara oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceklerini ifade etti.
Hakemlerin kararlarında tutarlılığı artırmayı hedeflediklerini belirten Gündoğdu, futbolun marka değerini yükseltecek bir yönetim anlayışı üzerinde durduklarını dile getirdi.
GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ İÇİN BAŞVURULAR TAMAMLANDI
TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş ise kamuoyunda "çipli top" olarak bilinen gol çizgisi teknolojisi için gerekli başvuruların tamamlandığını açıkladı.
Göktaş, bunun yanı sıra gelişmiş yarı otomatik ofsayt sisteminin de Türk futbolunun hizmetine sunulacağını belirterek, bu teknolojilerin hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artıracağını söyledi.
Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü aktaran Göktaş, gol çizgisi teknolojisinin hata payını ortadan kaldırarak adalet duygusunu güçlendireceğini vurguladı.
TFF, her iki teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de devreye almayı ve hakemlik sisteminde teknolojik altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.