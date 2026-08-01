İstanbul'da dostluk kazandı! Kasımpaşa ile Hull City berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya geldi. İki takımın da oyuncularının son durumunu görme fırsatı bulduğu hazırlık mücadelesi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken karşılaşmadaki iki gol de ikinci yarının başında geldi. Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes ile öne geçti ancak Hull City, Oscar McBurnie'nin golüyle kısa sürede eşitliği sağladı.