İstanbul'da dostluk kazandı! Kasımpaşa ile Hull City berabere kaldı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Lacivert-beyazlıların golünü Mortadha Ben Ouanes atarken Hull City, Oscar McBurnie ile karşılık verdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya geldi. İki takımın da oyuncularının son durumunu görme fırsatı bulduğu hazırlık mücadelesi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken karşılaşmadaki iki gol de ikinci yarının başında geldi. Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes ile öne geçti ancak Hull City, Oscar McBurnie'nin golüyle kısa sürede eşitliği sağladı.
BEN OUANES KASIMPAŞA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Kasımpaşa, ikinci yarıya hızlı başladı. Mortadha Ben Ouanes, 47. dakikada fileleri havalandırarak lacivert-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
Hull City'nin bu gole cevabı yalnızca 4 dakika sonra geldi. İngiliz ekibi, Oscar McBurnie'nin 51. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi.
KALAN DAKİKALARDA GOL ÇIKMADI
Karşılıklı gollerin ardından iki takım da galibiyet için rakip kalede fırsatlar yakaladı. Kasımpaşa ve Hull City, girdikleri pozisyonlardan sonuç alamayınca skor değişmedi.
Hakemin son düdüğüyle mücadele 1-1 sona erdi. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Premier Lig ekibi karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.