Başakşehir’den Bakasetas hamlesi! Bedelsiz imza atabilir

Yunan basınından Athlosnews'in haberine göre Başakşehir, 33 yaşındaki Anastasios Bakasetas'ın transferi için oyuncu cephesiyle görüşmelere başladı. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İstanbul temsilcisinin, Süper Lig'i yakından tanıyan tecrübeli futbolcuyu orta saha ve hücum rotasyonunda değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Başakşehir'in Bakasetas ilgisine rağmen kulüpler arasında resmî teklif veya anlaşma bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir için Yunanistan'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Turuncu-lacivertlilerin, Panathinaikos forması giyen Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Anastasios Bakasetas

PANATHINAIKOS'TA AYRILIK İHTİMALİ

Anastasios Bakasetas, Ocak 2024'te Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer oldu. Yunan futbolcunun Atina ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Buna rağmen yeni sezon öncesinde Bakasetas ile Panathinaikos'un yollarını ayırabileceği öne sürülüyor. Yunan basınında yer alan haberlerde tecrübeli oyuncunun yeni takım seçeneklerini değerlendirmeye başladığı ve mevcut transfer döneminde kulüpten ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

NEESTRUP'UN PLANLARINDA YER ALMIYOR

Panathinaikos, Mayıs 2026'da teknik direktörlük görevine Jacob Neestrup'u getirdi. Yunanistan'dan gelen haberlere göre Danimarkalı çalıştırıcı, Bakasetas'ın oyun özelliklerini yeni sezonda kurmayı planladığı takım yapısına uygun bulmadı. Tecrübeli futbolcunun Neestrup'un kadro planlamasının dışında kaldığı ve ayrılık ihtimalinin bu gelişmenin ardından güçlendiği belirtildi. Panathinaikos'un resmî internet sitesinde Neestrup'un 26 Mayıs 2026'da göreve getirildiği duyuruldu.