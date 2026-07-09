Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oluyor!

Gözler yine Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynayacakları maçların tarihlerinde olacak.



TFF, fikstür çekiminde uygulanan algoritma ve kısıtlamaları da açıkladı:



YENİ SEZON KISITLAMALARI

1. Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

2. Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.

3. İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Bir takım bu şekilde bir devrede birden fazla kez üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacak.

4. Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.

5. Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.

6. Hiçbir takım 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarından 3 tanesi ile maç yapmayacak.