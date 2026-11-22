Galatasaray'da derbi öncesi kart itirazı! Okan Buruk o anı anlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakem Ali Şansalan ile arasında geçen konuşmayı anlatan tecrübeli çalıştırıcı, kendisine gösterilen kartların yanlış olduğunu savunarak kararın geri alınmasını istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaşanan kırmızı kart olayına ilişkin konuştu. Maçın bitiminde hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılan Buruk, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada hakeme saygısızlıkta bulunmadığını belirtti.
İLK SARI KARTIN NEDENİNİ ANLATTI
Samsunspor karşılaşmasında yaşanan pozisyon nedeniyle itiraz ettiğini belirten Okan Buruk, ilk sarı kartın nasıl gösterildiğini anlattı.
Topun oyun alanını köşeden terk ettiğini, ancak rakip oyuncunun yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra taç atışını kullandığını söyleyen Buruk, karşılaşmanın son bölümünde teknik alanından çıkmadan bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.
Yardımcı hakemin uyarısı üzerine sarı kart gördüğünü belirten deneyimli teknik adam, maçın bitiş düdüğünün de çaldığını aktararak yaşananların görüntülerde açıkça görüldüğünü savundu.
KIRMIZI KARTIN ARDINDAN HAKEMLE KONUŞMUŞ
Okan Buruk, karşılaşma sona erdikten sonra önce dördüncü hakemin, ardından yardımcı hakemin elini sıktığını ve futbolcularını kutlamak için sahaya yöneldiğini anlattı.
Bu sırada arkasını döndüğünde Ali Şansalan'ın kendisine kırmızı kart gösterdiğini gördüğünü ifade eden Buruk, karar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Tecrübeli teknik direktör, daha sonra hakemden konuşmak için izin istediğini ve kırmızı kartın gerekçesini sorduğunu belirtti. Buruk'un aktardığına göre Şansalan, elini sıkmamasını kendisine yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirdi.
Buruk ise herhangi bir saygısızlık yapmadığını, yardımcı hakemlere teşekkür ettikten sonra oyuncularının yanına gitmek istediğini dile getirdi.
"BU KARARIN DÖNMESİNİ BEKLİYORUM"
Türk hakemlerine karşı saygısızlık yapmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Okan Buruk, ikinci sarı kartın gerekçesine itiraz etti.
Hakemin elini sıkmamanın kart gerektiren bir davranış olmadığını savunan Buruk, kararın Merkez Hakem Kurulu tarafından değerlendirilmesini istedi.
Yaşanan olayın uluslararası basında da yer bulduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, bu tür kararların Türk futbolunun imajına zarar verdiğini düşündüğünü ifade etti.
Kuralların herkes için geçerli olduğunu dile getiren Buruk, hak ettiği bir ceza verilmesi durumunda buna itiraz etmeyeceğini ancak yanlış bir değerlendirme nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini söyledi.
İRFAN SARALOĞLU DA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu da Samsunspor karşılaşmasının ardından Okan Buruk'a gösterilen kırmızı kartı eleştirdi.
Buruk'un galibiyetin ardından futbolcularını kutlamak için sahaya girdiğini ve kendisine yakın olan hakemin elini sıktığını belirten Saraloğlu, bütün hakemlerin elini sıkma zorunluluğu bulunmadığını savundu.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin yaşananlara rağmen Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasına odaklandığını ifade eden Saraloğlu, Avrupa'da başarılı olmak istediklerini vurguladı.