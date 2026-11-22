Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor 'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaşanan kırmızı kart olayına ilişkin konuştu. Maçın bitiminde hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılan Buruk, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada hakeme saygısızlıkta bulunmadığını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından gördüğü kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, hakem Ali Şansalan ile yaşadığı diyaloğu anlattı. (Fotoğraf: AA)

İLK SARI KARTIN NEDENİNİ ANLATTI

Samsunspor karşılaşmasında yaşanan pozisyon nedeniyle itiraz ettiğini belirten Okan Buruk, ilk sarı kartın nasıl gösterildiğini anlattı.

Topun oyun alanını köşeden terk ettiğini, ancak rakip oyuncunun yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra taç atışını kullandığını söyleyen Buruk, karşılaşmanın son bölümünde teknik alanından çıkmadan bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.

Yardımcı hakemin uyarısı üzerine sarı kart gördüğünü belirten deneyimli teknik adam, maçın bitiş düdüğünün de çaldığını aktararak yaşananların görüntülerde açıkça görüldüğünü savundu.

KIRMIZI KARTIN ARDINDAN HAKEMLE KONUŞMUŞ

Okan Buruk, karşılaşma sona erdikten sonra önce dördüncü hakemin, ardından yardımcı hakemin elini sıktığını ve futbolcularını kutlamak için sahaya yöneldiğini anlattı.

Bu sırada arkasını döndüğünde Ali Şansalan'ın kendisine kırmızı kart gösterdiğini gördüğünü ifade eden Buruk, karar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Tecrübeli teknik direktör, daha sonra hakemden konuşmak için izin istediğini ve kırmızı kartın gerekçesini sorduğunu belirtti. Buruk'un aktardığına göre Şansalan, elini sıkmamasını kendisine yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

Buruk ise herhangi bir saygısızlık yapmadığını, yardımcı hakemlere teşekkür ettikten sonra oyuncularının yanına gitmek istediğini dile getirdi.