Galatasaray - Samsunspor maçı Libero TV'de!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu özel yayınında masaya yatırılıyor. Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takvim Spor Müdürü Onur Özkan ve Serkan Korkmaz; mücadelenin kritik pozisyonlarını, Okan Buruk'un tercihlerini, futbolcuların performanslarını ve 90 dakikada yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, Trendyol Süper Lig'deki önemli karşılaşmaları deneyimli yorumcuların analizleriyle futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldiği mücadele, Libero'nun maç sonu özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.
ZEKİ UZUNDURUKAN, ONUR ÖZKAN VE SERKAN KORKMAZ YORUMLUYOR
Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takvim Spor Müdürü Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
Sarı-kırmızılıların Samsunspor karşısında sergilediği performans, maçın kırılma anları, futbolcuların bireysel performansları ve karşılaşmanın sonucuna etki eden pozisyonlar canlı yayında masaya yatırılıyor.
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