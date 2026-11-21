Galatasaray'ın uğuru Lucas Torreira! Yine aynı statta attı
Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Samsunspor karşısında henüz 4. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinin en erken golüne imza attı. Bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcunun iki golü de aynı stadyumda geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gol perdesini açan isim Lucas Torreira olurken Uruguaylı orta saha oyuncusu, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında kaydettiği golle dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı.
TORREIRA'DAN KARİYERİNİN EN ERKEN GOLÜ
Galatasaray'ın Samsunspor karşısında kazandığı serbest vuruşta Aleksey Batrakov'un ceza sahasına gönderdiği topa Wilfried Singo dokundu. Altıpas içinde topu önünde bulan Lucas Torreira, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Opta verilerine göre 03.45'te ağları havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki en erken golünü kaydetti.
İKİ GOLÜN ADRESİ DE FATİH TERİM STADYUMU
Uruguaylı yıldızın bu sezon attığı gollerin ortak noktası ise dikkat çekti. Torreira, 2026-2027 sezonunda kaydettiği iki golü de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda attı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, sezonun ilk golünü İstanbul Başakşehir karşısında bulurken ikinci gol sevincini aynı statta Samsunspor karşısında yaşadı.
STAT DEĞİŞİKLİĞİ TORREIRA'YA YARADI
Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelenin başlangıçta RAMS Park'ta yapılması planlanmıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, stadyum zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayrılması amacıyla karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurmuştu.
Bu değişiklikle birlikte Torreira, sezonun ilk golünü kaydettiği sahaya bir kez daha çıktı ve Samsunspor karşısında da fileleri havalandırdı.
15 MAÇTA 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Ajansspor'un aktardığı istatistiklere göre Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla görev aldığı 15 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Savunma ve orta saha bağlantısındaki görevinin yanı sıra hücumda da skor katkısı üreten Uruguaylı oyuncu, Samsunspor mücadelesinde takımının ilk golüne imza attı.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Samsunspor karşısında Lucas Torreira'nın 4. dakikadaki golüyle öne geçen Galatasaray, 53. dakikada Yunus Akgün ile farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekibin 57. dakikada Mohamed Bayo ile bulduğu gole rağmen sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 31'e yükselten Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini korudu.