Lucas Torreira, Samsunspor karşısında 3 dakika 45 saniyede ağları havalandırarak Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti. (Fotoğraf: AA)

STAT DEĞİŞİKLİĞİ TORREIRA'YA YARADI

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelenin başlangıçta RAMS Park'ta yapılması planlanmıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, stadyum zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayrılması amacıyla karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurmuştu.

Bu değişiklikle birlikte Torreira, sezonun ilk golünü kaydettiği sahaya bir kez daha çıktı ve Samsunspor karşısında da fileleri havalandırdı.