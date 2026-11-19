Galatasaray'da ocak operasyonu! 4 futbolcunun bileti kesildi
Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği iddia edildi. Burnley'nin Ugochukwu'nun kiralık sözleşmesini erken bitirmek için 3 milyon euro talep etmesi transfer planını zorlaştırırken, diğer üç futbolcunun geleceğinde de farklı seçenekler gündemde.
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken gözler takımdan ayrılabilecek futbolculara çevrildi. Yeni transferlere kadroda yer açmak ve maaş bütçesini yeniden düzenlemek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin dört isim için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun kiralık sözleşmelerinin sonlandırılması öncelikli seçenekler arasında yer alıyor. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan içinse uygun teklifler gelmesi durumunda ayrılığa kolaylık sağlanabileceği belirtildi.
UGOCHUKWU İÇİN BURNLEY'DEN 3 MİLYON EURO ŞARTI
Galatasaray'ın ayrılık gündemindeki ilk isim Lesley Ugochukwu oldu.
Sezon başında Burnley'den kiralanan Fransız orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 resmî karşılaşmada toplam 123 dakika sahada kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un planlarında geri plana düştüğü belirtilen Ugochukwu'nun ocak ayında İngiliz kulübüne gönderilmesi değerlendiriliyor.
Ancak transfer iddiasında önemli bir mali engel bulunuyor. Burnley'nin kiralık sözleşmenin erken sona erdirilmesi için Galatasaray'dan 3 milyon euro fesih bedeli istediği veya oyuncuya başka bir takım bulunmasını talep ettiği ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu bedeli ödemeden ayrılık sürecini sonuçlandırabilecek seçenekler üzerinde çalıştığı kaydedildi.
BITSHIABU LEIPZIG'E DÖNEBİLİR
Galatasaray'ın yollarını ayırmayı değerlendirdiği bir diğer futbolcu El Chadaille Bitshiabu.
Sezon başında RB Leipzig'den kiralanan 21 yaşındaki Fransız stoper, forma şansı bulmakta zorlandı. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda yalnızca bir karşılaşmada kısa süre görev yapan oyuncunun ocak ayında Almanya'ya dönmesi gündeme geldi.
Alman kulübünün de genç savunmacının az süre almasından memnun olmadığı ve erken ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği iddia edildi.
İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Galatasaray'daki ayrılık planlaması yalnızca kiralık yabancı futbolcularla sınırlı değil.
Kadroda beklediği süreleri bulamadığı belirtilen İlkay Gündoğan'ın geleceği de değerlendiriliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin 36 yaşındaki orta saha oyuncusu için uygun bir transfer teklifi gelmesi durumunda ayrılığa kolaylık sağlayabileceği ileri sürüldü.
Haberlerde yıllık garanti ücretinin 4,5 milyon euro olduğu belirtilen İlkay'ın olası ayrılığı, kulübün maaş bütçesini yeniden düzenleme planında önemli bir yer tutuyor.
KAAN AYHAN DA AYRILIK LİSTESİNDE
Galatasaray'da geleceği gündeme gelen dördüncü futbolcu Kaan Ayhan oldu.
Son dönemde forma şansı azalan 32 yaşındaki savunmacının, uygun teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Stoper, sağ bek ve orta saha bölgelerinde görev yapabilen Kaan'ın yıllık maliyeti haberlerde yaklaşık 1,8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin hem oyuncunun geleceğini hem de kadro planlamasındaki rolünü değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.
MAAŞ BÜTÇESİNDE 6,3 MİLYON EUROLUK DETAY
İlkay Gündoğan için belirtilen 4,5 milyon euro ve Kaan Ayhan için gösterilen yaklaşık 1,8 milyon euroluk yıllık ücretlerin toplamı 6,3 milyon euroya ulaşıyor.
Ancak iki futbolcunun devre arasında ayrılması, bu tutarın tamamının kulübün bütçesine doğrudan kazanç olarak yansıyacağı anlamına gelmiyor. Sağlanabilecek tasarruf, ayrılık tarihleri ve sözleşmelerin hangi koşullarla sona erdirileceğine göre değişecek.
Kiralık oyuncular Ugochukwu ve Bitshiabu için ise fesih anlaşmalarının mali şartları önem taşıyor.
OCAK AYINDA KADRO OPERASYONU
Galatasaray yönetiminin ara transfer döneminde yeni futbolcuları kadroya katabilmek için öncelikle mevcut kadrodaki bazı isimlerin durumunu çözmek istediği belirtildi.
Ugochukwu ve Bitshiabu'nun ayrılıkları yabancı oyuncu kontenjanında yer açabilecek. İlkay Gündoğan ile Kaan Ayhan'ın geleceğinde ise kulübe ulaşacak teklifler belirleyici olacak.