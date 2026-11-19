Haberlerde yıllık garanti ücretinin 4,5 milyon euro olduğu belirtilen İlkay'ın olası ayrılığı, kulübün maaş bütçesini yeniden düzenleme planında önemli bir yer tutuyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin 36 yaşındaki orta saha oyuncusu için uygun bir transfer teklifi gelmesi durumunda ayrılığa kolaylık sağlayabileceği ileri sürüldü.

Sarı-kırmızılı yönetimin hem oyuncunun geleceğini hem de kadro planlamasındaki rolünü değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.

Stoper, sağ bek ve orta saha bölgelerinde görev yapabilen Kaan'ın yıllık maliyeti haberlerde yaklaşık 1,8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaan Ayhan çok fazla oynama şansı bulamadı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) KAAN AYHAN DA AYRILIK LİSTESİNDE

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan 4,5 milyon euro kazanıyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

MAAŞ BÜTÇESİNDE 6,3 MİLYON EUROLUK DETAY

İlkay Gündoğan için belirtilen 4,5 milyon euro ve Kaan Ayhan için gösterilen yaklaşık 1,8 milyon euroluk yıllık ücretlerin toplamı 6,3 milyon euroya ulaşıyor.

Ancak iki futbolcunun devre arasında ayrılması, bu tutarın tamamının kulübün bütçesine doğrudan kazanç olarak yansıyacağı anlamına gelmiyor. Sağlanabilecek tasarruf, ayrılık tarihleri ve sözleşmelerin hangi koşullarla sona erdirileceğine göre değişecek.

Kiralık oyuncular Ugochukwu ve Bitshiabu için ise fesih anlaşmalarının mali şartları önem taşıyor.