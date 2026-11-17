Galatasaray - Aston Villa maçı hangi statta oynanacak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray'ın Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kararın Aston Villa maçı öncesinde risk almamak amacıyla verildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmanın stadı değişti.
21 Kasım Cumartesi günü yapılacak mücadele, RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na taşındı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, stat değişikliğinin perde arkasını anlattı.
RAMS PARK İÇİN ASTON VILLA KARARI
Sarı-kırmızılı kulübün, RAMS Park'ın zeminini Aston Villa ile oynanacak Avrupa karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlamak istediği belirtildi.
Dursun Özbek, Samsunspor maçının RAMS Park'ta oynanmasının da mümkün olduğunu ancak Aston Villa mücadelesi öncesinde zeminin durumuyla ilgili herhangi bir risk almak istemediklerini ifade etti.
DURSUN ÖZBEK'TEN STAT DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
Aston Villa karşılaşması öncesinde zeminde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Özbek, kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:
"Normalde Samsunspor maçını da aslında belki oynayabilirdik. Ama biz Aston Villa mücadelesine tam hazır olabilmek ve minimum risk halinde o karşılaşmaya çıkabilmemiz, zeminin hazır olabilmesi için böyle bir karar aldık."
Bu kararla birlikte Galatasaray, 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.
RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmalarında ise Aston Villa karşılaşması öncesinde zeminin hazır hale getirilmesi hedefleniyor.