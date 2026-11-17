Dursun Özbek, Samsunspor maçının RAMS Park'ta oynanmasının da mümkün olduğunu ancak Aston Villa mücadelesi öncesinde zeminin durumuyla ilgili herhangi bir risk almak istemediklerini ifade etti.



DURSUN ÖZBEK'TEN STAT DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Aston Villa karşılaşması öncesinde zeminde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Özbek, kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Normalde Samsunspor maçını da aslında belki oynayabilirdik. Ama biz Aston Villa mücadelesine tam hazır olabilmek ve minimum risk halinde o karşılaşmaya çıkabilmemiz, zeminin hazır olabilmesi için böyle bir karar aldık."