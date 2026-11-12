Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro planlamasını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili İtalyan basınından yeni bir transfer iddiası geldi.

Trendyol Süper Lig'de topladığı 28 puanla milli araya lider giren Galatasaray 'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

İki İtalyan kulübünün ilgisine ilişkin haberlerde, Galatasaray'a yapılmış resmi bir teklif veya transfer görüşmelerinin başladığına dair bilgi paylaşılmadı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara 'yı transfer gündemine aldı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun Roma'nın da ilgilendiği isimler arasında bulunduğu belirtildi.



BU SEZON 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'ın orta sahasında görev yapan Gabriel Sara, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 resmi karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 6 asist kaydederek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.