Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçı Libero'da!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan kritik karşılaşma, Libero'nun özel yayınında masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ve Takvim Spor Müdürü Onur Özkan; zirve mücadelesinin kırılma anlarını, Okan Buruk'un tercihlerini, futbolcuların performanslarını ve karşılaşmanın tüm detaylarını canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, Trendyol Süper Lig heyecanını deneyimli yorumcuların analizleriyle futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği karşılaşma, Libero'nun özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.
SERKAN KORKMAZ, ZEKİ UZUNDURUKAN VE ONUR ÖZKAN YORUMLUYOR
Serkan Korkmaz, Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ve Takvim Spor Müdürü Onur Özkan, Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
Sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta sergilediği performans, maçın kritik pozisyonları, futbolcuların bireysel performansları ve mücadelede yaşanan gelişmeler canlı yayında masaya yatırılıyor.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ MASAYA YATIRILIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Amed Sportif Faaliyetler karşısındaki ilk 11 tercihi, oyun planı ve karşılaşma içerisindeki taktiksel hamleleri programın öne çıkan konuları arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılıların hücum organizasyonları, savunma performansı ve Diyarbakır temsilcisi karşısındaki oyun anlayışı detaylı şekilde analiz ediliyor.
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