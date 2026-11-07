Osimhen sakatlanmıştı! Rams Park'ın Amedspor maçındaki hali şaşırttı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zemini dikkat çekti. Sahanın bazı bölümlerindeki yıpranmalar taraftarların tepkisini çekerken Stuttgart maçında yaşanan Victor Osimhen sakatlığı yeniden gündeme geldi. Nijeryalı yıldız, sol dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle Amedspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmıştı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği mücadele öncesinde RAMS Park'ın çim zemini tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala paylaşılan görüntülerde, sahanın bazı bölümlerinde belirgin yıpranmalar ve renk farklılıkları görüldü. Özellikle orta saha çevresindeki görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.
RAMS PARK'IN ZEMİNİ DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın son durumu görüntülendi.
Saha zemininde çimlerin bazı bölgelerde aşındığı ve yer yer bozulmalar meydana geldiği görüldü. Özellikle orta saha çevresindeki yıpranmış alanlar, karşılaşma öncesinde dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, zemin koşullarına ilişkin eleştirilerde bulunarak sorunun giderilmesini istedi.
STUTTGART MAÇINDA DA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI
RAMS Park'ın zemini, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da tartışma konusu olmuştu.
Yağışın da etkili olduğu mücadelede futbolcuların zemin koşulları nedeniyle zorlandığı belirtilmişti. Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in de karşılaşma sırasında saha zemininden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete ilettiği gündeme gelmişti.
Stuttgart maçının ardından Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde paylaşılan görüntüler, RAMS Park'ın zeminine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
OSIMHEN DİZİNDEN AMELİYAT OLDU
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Stuttgart karşılaşmasında yaşadığı sol diz sakatlığının ardından ameliyat edildi.
Nijeryalı futbolcunun maç sırasında sol dizinde esneme meydana geldiği ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı.
27 yaşındaki santrfor, 7 Kasım Cumartesi günü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen artroskopik diz cerrahisi operasyonunu başarılı şekilde geçirdi.
Osimhen'in tedavisi kulüp sağlık ekibi tarafından sürdürülecek. Nijeryalı golcü, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Osimhen'in saha zemininden şikâyet ettiği belirtilse de sakatlığının doğrudan çimlerin durumundan kaynaklandığına ilişkin resmî bir tespit paylaşılmadı.
OKAN BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da RAMS Park'ın zeminine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Deneyimli teknik adam, önceki millî arada saha zemininin yenilenmesi için kulübün önemli bir harcama yaptığını ancak çalışmalardan beklenen sonucun alınamadığını belirtti.
Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmalarında sahanın daha iyi durumda olduğunu ifade eden Buruk, ilerleyen süreçte zeminin kötüleştiğini dile getirdi.
Buruk, mevcut saha koşullarının karşılaşmalar sırasında iki takımın futbolcularını da etkileyebileceğine dikkat çekti.