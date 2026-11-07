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Osimhen sakatlanmıştı! Rams Park'ın Amedspor maçındaki hali şaşırttı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zemini dikkat çekti. Sahanın bazı bölümlerindeki yıpranmalar taraftarların tepkisini çekerken Stuttgart maçında yaşanan Victor Osimhen sakatlığı yeniden gündeme geldi. Nijeryalı yıldız, sol dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle Amedspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmıştı.

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Osimhen sakatlanmıştı! Rams Park'ın Amedspor maçındaki hali şaşırttı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği mücadele öncesinde RAMS Park'ın çim zemini tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala paylaşılan görüntülerde, sahanın bazı bölümlerinde belirgin yıpranmalar ve renk farklılıkları görüldü. Özellikle orta saha çevresindeki görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın saha zemini tartışma konusu oldu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın saha zemini tartışma konusu oldu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

RAMS PARK'IN ZEMİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın son durumu görüntülendi.

Saha zemininde çimlerin bazı bölgelerde aşındığı ve yer yer bozulmalar meydana geldiği görüldü. Özellikle orta saha çevresindeki yıpranmış alanlar, karşılaşma öncesinde dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, zemin koşullarına ilişkin eleştirilerde bulunarak sorunun giderilmesini istedi.

RAMS Park'tan paylaşılan maç öncesi görüntülerde çimlerin bazı bölümlerinde belirgin yıpranmalar görüldü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)RAMS Park'tan paylaşılan maç öncesi görüntülerde çimlerin bazı bölümlerinde belirgin yıpranmalar görüldü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

STUTTGART MAÇINDA DA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

RAMS Park'ın zemini, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da tartışma konusu olmuştu.

Yağışın da etkili olduğu mücadelede futbolcuların zemin koşulları nedeniyle zorlandığı belirtilmişti. Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in de karşılaşma sırasında saha zemininden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete ilettiği gündeme gelmişti.

Stuttgart maçının ardından Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde paylaşılan görüntüler, RAMS Park'ın zeminine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Victor Osimhen zemin sebebiyle sakatlık yaşadı. (Fotoğraf: AA)Victor Osimhen zemin sebebiyle sakatlık yaşadı. (Fotoğraf: AA)

OSIMHEN DİZİNDEN AMELİYAT OLDU

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Stuttgart karşılaşmasında yaşadığı sol diz sakatlığının ardından ameliyat edildi.

Nijeryalı futbolcunun maç sırasında sol dizinde esneme meydana geldiği ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı.

27 yaşındaki santrfor, 7 Kasım Cumartesi günü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen artroskopik diz cerrahisi operasyonunu başarılı şekilde geçirdi.

Osimhen'in tedavisi kulüp sağlık ekibi tarafından sürdürülecek. Nijeryalı golcü, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Osimhen'in saha zemininden şikâyet ettiği belirtilse de sakatlığının doğrudan çimlerin durumundan kaynaklandığına ilişkin resmî bir tespit paylaşılmadı.

Okan Buruk fazla para harcamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. (Fotoğraf: AA)Okan Buruk fazla para harcamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. (Fotoğraf: AA)

OKAN BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da RAMS Park'ın zeminine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Deneyimli teknik adam, önceki millî arada saha zemininin yenilenmesi için kulübün önemli bir harcama yaptığını ancak çalışmalardan beklenen sonucun alınamadığını belirtti.

Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmalarında sahanın daha iyi durumda olduğunu ifade eden Buruk, ilerleyen süreçte zeminin kötüleştiğini dile getirdi.

Buruk, mevcut saha koşullarının karşılaşmalar sırasında iki takımın futbolcularını da etkileyebileceğine dikkat çekti.

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