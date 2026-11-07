Osimhen'in saha zemininden şikâyet ettiği belirtilse de sakatlığının doğrudan çimlerin durumundan kaynaklandığına ilişkin resmî bir tespit paylaşılmadı.

Nijeryalı futbolcunun maç sırasında sol dizinde esneme meydana geldiği ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı.

Okan Buruk fazla para harcamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. (Fotoğraf: AA)



OKAN BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da RAMS Park'ın zeminine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Deneyimli teknik adam, önceki millî arada saha zemininin yenilenmesi için kulübün önemli bir harcama yaptığını ancak çalışmalardan beklenen sonucun alınamadığını belirtti.

Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmalarında sahanın daha iyi durumda olduğunu ifade eden Buruk, ilerleyen süreçte zeminin kötüleştiğini dile getirdi.

Buruk, mevcut saha koşullarının karşılaşmalar sırasında iki takımın futbolcularını da etkileyebileceğine dikkat çekti.

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