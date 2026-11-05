Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Devler Ligi arenasında yakaladığı başarıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımın başında 22 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet alan deneyimli teknik adam, yüzde 36'lık galibiyet oranı yakaladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 22 maçta 8 galibiyet alarak yüzde 36'lık galibiyet oranına ulaştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Buruk, bu başarısıyla Mircea Lucescu ve Fatih Terim'i geride bıraktı ve Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu.