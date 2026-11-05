Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Fatih Terim ve Lucescu'yu geride bıraktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılıların başında Devler Ligi'nde çıktığı 22 maçta 8 galibiyet alan deneyimli çalıştırıcı, yüzde 36'lık galibiyet oranına ulaştı. Buruk, bu performansıyla Mircea Lucescu ve Fatih Terim'i geride bırakarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktörü oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Devler Ligi arenasında yakaladığı başarıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımın başında 22 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet alan deneyimli teknik adam, yüzde 36'lık galibiyet oranı yakaladı.
Buruk, bu başarısıyla Mircea Lucescu ve Fatih Terim'i geride bıraktı ve Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu.
Nisan ayında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Galatasaray'ın başında Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 26 maçta 9 galibiyet alarak yüzde 34'lük galibiyet oranı yakalamıştı.
Fatih Terim ise Devler Ligi arenasında 53 maça çıkıp 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Fatih Terim, söz konusu periyotta yüzde 26'lık bir galibiyet yüzdesi elde edebildi.