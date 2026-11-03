Galatasaray - Stuttgart maçı Libero'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Kaya Temel ve Fırat Aydınus; mücadelenin kırılma anlarını, Okan Buruk'un tercihlerini, futbolcuların performanslarını ve maçın ardından yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını özel yayınlarıyla futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Galatasaray'ın Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından tüm detaylar, Libero'nun maç sonu özel yayınında ele alınıyor.
SERKAN KORKMAZ, KAYA TEMEL VE FIRAT AYDINUS YORUMLUYOR
Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Kaya Temel ve eski FIFA hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
Maçın kritik pozisyonları, tartışmalı hakem kararları, futbolcuların bireysel performansları ve karşılaşmanın kırılma anları canlı yayında masaya yatırılıyor.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ MASAYA YATIRILIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Stuttgart karşısındaki ilk 11 tercihi, oyun planı ve karşılaşma içerisindeki hamleleri programın öne çıkan konuları arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılıların hücum organizasyonları, savunma performansı ve Alman temsilcisi karşısında ortaya koyduğu futbol detaylı şekilde analiz ediliyor.
GALATASARAY-STUTTGART MAÇININ TÜM DETAYLARI LİBERO'DA
Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından yaşanan gelişmeler, teknik direktörlerin hamleleri ve karşılaşmaya damga vuran pozisyonlar Libero'nun gündeminde yer alıyor.
Serkan Korkmaz, Kaya Temel ve Fırat Aydınus, Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının tüm detaylarını Libero'nun YouTube kanalındaki maç sonu özel yayınında futbolseverlerle buluşturuyor.
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