Devler Batrakov için geliyor! O takımlar Stuttgart maçında tribünde olacak
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi. Liverpool, PSG, Barcelona ve Arsenal'in takip ettiği Rus futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.
Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Aleksey Batrakov, Avrupa kulüplerinin transfer radarına girdi.
Sezon başında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'dan kadroya katılan genç futbolcu için dört büyük kulübün harekete geçtiği öne sürüldü.
LIVERPOOL VE PSG TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK
Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile RAMS Park'ta oynayacağı karşılaşmada Batrakov'un özel olarak takip edileceği belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in yetkililerinin mücadeleyi tribünden izleyerek Rus oyuncunun performansına ilişkin rapor hazırlayacağı ifade edildi.
İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre Barcelona ve Arsenal de Batrakov'u transfer listesine aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 2 golle Avrupa kulüplerinin takibine giren futbolcunun, iki takımın transfer hedefleri arasında üst sıralarda yer aldığı iddia edildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO
Haberde Batrakov'un Galatasaray ile yaptığı sözleşmenin detaylarına da yer verildi.
Sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık kontratı bulunan Rus futbolcunun sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon sterlinlik (60 milyon euro) serbest kalma maddesi olduğu öne sürüldü.
Galatasaray formasıyla bu sezon 11 resmi karşılaşmada görev alan Aleksey Batrakov, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Rus futbolcu, söz konusu gollerin 2'sini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.