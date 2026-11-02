

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

Haberde Batrakov'un Galatasaray ile yaptığı sözleşmenin detaylarına da yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık kontratı bulunan Rus futbolcunun sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon sterlinlik (60 milyon euro) serbest kalma maddesi olduğu öne sürüldü.