Galatasaray'da tarihi rekor yaklaşıyor! Osimhen'in 9 golü kaldı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor. Konyaspor karşılaşmasında da fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, Galatasaray formasıyla 84 maçta 69 gole ulaştı. Mauro Icardi'nin 77 gollük rekorunu geride bırakmak için 9 gole daha ihtiyacı bulunan Osimhen, bu sezonki performansıyla da dikkat çekiyor. İşte Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcuları ve rekor yarışının ayrıntıları...
Galatasaray'da Victor Osimhen, attığı gollerle kulüp tarihinin önemli rekorlarından birine yaklaşmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte Nijeryalı yıldız, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırdı.
Bu golle Galatasaray kariyerindeki toplam gol sayısını 69'a çıkaran Osimhen, Mauro Icardi'nin elinde bulunan rekora bir adım daha yaklaştı.
VICTOR OSIMHEN'DEN 84 MAÇTA 69 GOL
Galatasaray formasıyla etkili bir gol performansı sergileyen Victor Osimhen, bugüne kadar çıktığı 84 resmî karşılaşmada 69 kez fileleri havalandırdı.
27 yaşındaki santrfor, aynı süreçte 19 asist yaparak toplam 88 gole doğrudan katkı sağladı.
Maç başına 0,82 gol ortalaması yakalayan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün en golcü yabancı futbolcuları listesinde üçüncü sıraya yükseldi.
MAURO ICARDI'NİN REKORUNA 9 GOL KALDI
Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını 77 golle Mauro Icardi elinde bulunduruyor.
Arjantinli santrfor, söz konusu gol sayısına 134 resmî karşılaşmada ulaşmıştı.
Victor Osimhen ise henüz 84 maçta 69 gole imza attı.
Nijeryalı yıldız, 8 gol daha kaydetmesi halinde Icardi'nin 77 gollük derecesini yakalayacak.
Osimhen, 9 gol daha atarak 78 gole ulaşması durumunda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak.
HAGI'Yİ GEÇMEK İÇİN 4 GOL
Victor Osimhen'in önünde yalnızca Mauro Icardi bulunmuyor.
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, 72 golle kulübün en golcü yabancıları sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor.
Osimhen, 3 gol daha atarsa Hagi'nin derecesini yakalayacak; 4 gol kaydetmesi halinde ise 73 gole ulaşarak Rumen efsaneyi geride bırakacak.
Listenin diğer önemli isimleri arasında Milan Baros ve Bafetimbi Gomis de bulunuyor.
BU SEZON 10 MAÇTA 10 GOL
Victor Osimhen, 2026-2027 sezonuna da etkili bir başlangıç yaptı.
Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir gol kaydeden Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 10 gole ulaştı.
Yıldız futbolcu, aynı süreçte 3 asistle de takımına katkı sağladı.
SON 3 MAÇTA 4 GOL ATTI
Osimhen'in son dönemdeki performansı da dikkat çekti.
Nijeryalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında bir kez ağları havalandırdı.
Ardından Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın iki golünü de kaydetti.
Konyaspor deplasmanındaki 4-0'lık galibiyette de gol sevinci yaşayan Osimhen, böylece üst üste üç karşılaşmada toplam dört gol attı.
KONYASPOR'A KAFA GOLÜ
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetin perdesini Victor Osimhen açtı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta yükselen Nijeryalı santrfor, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu gol, Osimhen'in Galatasaray formasıyla kaydettiği 14. kafa golü oldu.
Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kariyerindeki 69 golünün yaklaşık yüzde 20'si kafa vuruşlarından geldi.
GÖZLER TARİHÎ REKORDA
Mauro Icardi ve Gheorghe Hagi gibi önemli isimlerin bulunduğu gol listesinde üçüncü sıraya yükselen Victor Osimhen, Galatasaray kariyerinde yeni bir dönüm noktasına yaklaştı.
Nijeryalı futbolcu, 9 gol daha atması halinde Icardi'yi geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün en golcü yabancı futbolcusu unvanını ele geçirecek.
Osimhen'in mevcut gol ortalaması ise rekor yarışında dikkat çeken en önemli istatistiklerden biri olarak öne çıkıyor.