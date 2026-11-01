Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 19 asist gerçekleştirdi. (Fotoğraf: AA) HAGI'Yİ GEÇMEK İÇİN 4 GOL Victor Osimhen'in önünde yalnızca Mauro Icardi bulunmuyor. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, 72 golle kulübün en golcü yabancıları sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Osimhen, 3 gol daha atarsa Hagi'nin derecesini yakalayacak; 4 gol kaydetmesi halinde ise 73 gole ulaşarak Rumen efsaneyi geride bırakacak. Listenin diğer önemli isimleri arasında Milan Baros ve Bafetimbi Gomis de bulunuyor.

Victor Osimhen, toplam 88 gole doğrudan katkı sağladı. (Fotoğraf: AA) BU SEZON 10 MAÇTA 10 GOL Victor Osimhen, 2026-2027 sezonuna da etkili bir başlangıç yaptı. Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir gol kaydeden Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 10 gole ulaştı. Yıldız futbolcu, aynı süreçte 3 asistle de takımına katkı sağladı.

Nijeryalı forvet, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 9 gol kaydetti. (Fotoğraf: AA) SON 3 MAÇTA 4 GOL ATTI Osimhen'in son dönemdeki performansı da dikkat çekti. Nijeryalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında bir kez ağları havalandırdı. Ardından Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın iki golünü de kaydetti. Konyaspor deplasmanındaki 4-0'lık galibiyette de gol sevinci yaşayan Osimhen, böylece üst üste üç karşılaşmada toplam dört gol attı.