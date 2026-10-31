Galatasaray'da dev transfer sürprizi: 100 milyon sterlin!

100 MİLYON STERLİNLİK TRANSFER MALİYETİ Express'in değerlendirmesinde Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasının kolay olmayacağı vurgulandı. Nijeryalı golcünün transferi için 80 milyon sterlinin üzerinde, hatta 100 milyon sterlini aşabilecek bir maliyetin gündeme gelebileceği belirtildi.

GALATASARAY 75 MİLYON EUROYA ALDI Galatasaray, Victor Osimhen'i 31 Temmuz 2025 tarihinde Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızla 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere dört yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmada ayrıca Osimhen'in sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10'unun Napoli'ye ödenmesine ilişkin madde bulunuyor. Bu nedenle olası bir transferde Galatasaray'ın bonservis geliri kadar sözleşmedeki sonraki satış payı da önem taşıyacak.

DJIBRIL CISSE'DEN OSIMHEN YORUMU Eski Liverpool ve Queens Park Rangers futbolcusu Djibril Cisse de Victor Osimhen'in İngiltere Premier Lig'de başarılı olabilecek özellikler taşıdığını söyledi. FourFourTwo'da yayımlanan açıklamalarında Nijeryalı santrforun Manchester United'a uygun bir isim olabileceğini değerlendiren Cisse, oyuncunun golcülüğüne ve çok yönlü hücum özelliklerine dikkat çekti. Fransız eski futbolcu, Osimhen'in Premier Lig'i sevdiğini, rakip savunmalar için tahmin edilmesi zor bir oyuncu olduğunu ve Manchester United'ın hücumda ihtiyaç duyduğu özellikleri taşıdığını belirtti. Cisse, İngiliz kulübünün geçmişte de Nijeryalı yıldızla ilgilenmiş olabileceğini ifade etti.

SON 3 MAÇTA 4 GOL ATTI Victor Osimhen, Galatasaray'ın son karşılaşmalarında sergilediği performansla dikkat çekti. Nijeryalı santrfor, Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında birer kez rakip fileleri havalandırırken Fenerbahçe derbisinde takımının iki golünü de kaydetti. Böylece Osimhen, sarı-kırmızılıların son üç mücadelesinde toplam dört gole imza attı. 27 yaşındaki yıldızın yükselen performansı, İngiliz basınındaki transfer değerlendirmelerini yeniden gündeme taşıdı.