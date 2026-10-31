Galatasaray'da dev transfer sürprizi: 100 milyon sterlin!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, İngiliz basınında yeniden transfer gündemine geldi. Benjamin Sesko'nun sakatlığının ardından ocak ayında santrfor takviyesi yapması beklenen Manchester United için değerlendirilen olası isimler arasında Nijeryalı futbolcu da gösterildi. İngiliz basınında Osimhen'in transfer maliyetinin 100 milyon sterlini aşabileceği yorumuna yer verilirken eski futbolcu Djibril Cisse'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde konuşulmaya devam ediyor.
İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Manchester United'ın, ocak transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.
İngiliz basınında hazırlanan transfer dosyalarından birinde sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen de yer aldı.
MANCHESTER UNITED İÇİN OSIMHEN SEÇENEĞİ
İngiliz basınından Express, Benjamin Sesko'nun sakatlığı sonrası Manchester United'ın ocak ayında değerlendirebileceği beş santrforu mercek altına aldı.
Gazetenin hazırladığı olası transfer adayları arasında Galatasaray forması giyen Victor Osimhen de gösterildi.
Nijeryalı yıldızın geçmiş dönemlerde Manchester United ile anıldığını hatırlatan haberde, böylesine büyük bir transferin önemli bir mali kaynak gerektireceğine dikkat çekildi.
SESKO'NUN SAKATLIĞI PLANLARI ETKİLİYOR
Manchester United'da Benjamin Sesko'nun yaşadığı sakatlık, hücum hattındaki seçenekleri azalttı.
Sloven futbolcunun kaval kemiği bölgesindeki sakatlık nedeniyle en erken ocak ayında sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.
Bu gelişme üzerine İngiliz kulübünün ara transfer döneminde yeni bir santrfor takviyesi yapma ihtimali gündeme geldi.
Manchester United'ın transfer seçenekleri arasında farklı liglerden oyuncular da bulunuyor.
100 MİLYON STERLİNLİK TRANSFER MALİYETİ
Express'in değerlendirmesinde Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasının kolay olmayacağı vurgulandı.
Nijeryalı golcünün transferi için 80 milyon sterlinin üzerinde, hatta 100 milyon sterlini aşabilecek bir maliyetin gündeme gelebileceği belirtildi.
GALATASARAY 75 MİLYON EUROYA ALDI
Galatasaray, Victor Osimhen'i 31 Temmuz 2025 tarihinde Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızla 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere dört yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşmada ayrıca Osimhen'in sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10'unun Napoli'ye ödenmesine ilişkin madde bulunuyor.
Bu nedenle olası bir transferde Galatasaray'ın bonservis geliri kadar sözleşmedeki sonraki satış payı da önem taşıyacak.
DJIBRIL CISSE'DEN OSIMHEN YORUMU
Eski Liverpool ve Queens Park Rangers futbolcusu Djibril Cisse de Victor Osimhen'in İngiltere Premier Lig'de başarılı olabilecek özellikler taşıdığını söyledi.
FourFourTwo'da yayımlanan açıklamalarında Nijeryalı santrforun Manchester United'a uygun bir isim olabileceğini değerlendiren Cisse, oyuncunun golcülüğüne ve çok yönlü hücum özelliklerine dikkat çekti.
Fransız eski futbolcu, Osimhen'in Premier Lig'i sevdiğini, rakip savunmalar için tahmin edilmesi zor bir oyuncu olduğunu ve Manchester United'ın hücumda ihtiyaç duyduğu özellikleri taşıdığını belirtti.
Cisse, İngiliz kulübünün geçmişte de Nijeryalı yıldızla ilgilenmiş olabileceğini ifade etti.
SON 3 MAÇTA 4 GOL ATTI
Victor Osimhen, Galatasaray'ın son karşılaşmalarında sergilediği performansla dikkat çekti.
Nijeryalı santrfor, Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında birer kez rakip fileleri havalandırırken Fenerbahçe derbisinde takımının iki golünü de kaydetti.
Böylece Osimhen, sarı-kırmızılıların son üç mücadelesinde toplam dört gole imza attı.
27 yaşındaki yıldızın yükselen performansı, İngiliz basınındaki transfer değerlendirmelerini yeniden gündeme taşıdı.
GÖZLER ARA TRANSFER DÖNEMİNDE
Manchester United'ın ocak ayında hangi oyuncular için somut girişimlerde bulunacağı henüz netleşmedi.
Galatasaray ile dört yıllık sözleşmesi bulunan Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin de kulüplerden açıklanmış bir transfer görüşmesi bulunmuyor.
Nijeryalı golcünün adı İngiliz basınında olası transfer seçenekleri arasında geçerken sarı-kırmızılı kulüpteki performansı ve yüksek bonservis maliyeti dikkat çekmeye devam ediyor.