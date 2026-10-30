Bu golle ligde 9 gole ulaşan yıldız futbolcu, tüm kulvarlardaki gol sayısını ise 10'a yükseltti.

Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısı istatistiğini de geliştirdi. (Fotoğraf: AA)

SON 3 MAÇTA 4 GOL

Victor Osimhen, Galatasaray'ın son 3 karşılaşmasının tamamında gol atarak dikkat çeken bir seri yakaladı.

27 yaşındaki futbolcu, Lille ve Konyaspor karşısında birer kez, Fenerbahçe derbisinde ise iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Nijeryalı santrfor, bu üç karşılaşmada kaydettiği 4 golle sarı-kırmızılıların hücum hattındaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.