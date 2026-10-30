Galatasaray'ın yıldızı gollerine devam ediyor! Derbi sonrası yine sahnede
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılıların son 3 karşılaşmasında 4 kez rakip fileleri havalandıran 27 yaşındaki golcü, Lille ve Fenerbahçe maçlarının ardından Konyaspor deplasmanında da gol sevinci yaşadı. Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti.
Galatasaray'da Victor Osimhen, son dönemde sergilediği performansla takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Lille deplasmanında gol atan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde iki kez sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, Konyaspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşayarak çıkışını sürdürdü.
LILLE DEPLASMANINDA SAHNEYE ÇIKTI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada Victor Osimhen de gol sevinci yaşadı.
Nijeryalı futbolcu, mücadelenin 61. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın asistinde rakip fileleri havalandırarak takımının dördüncü golünü kaydetti.
Osimhen, bu golle sarı-kırmızılıların Fransa'dan galibiyetle dönmesine katkı sağladı.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE İKİ GOL ATTI
Victor Osimhen, Lille karşılaşmasının ardından Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde de yıldızlaştı.
Galatasaray'ın RAMS Park'ta rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golünü de Nijeryalı santrfor kaydetti.
Osimhen, 29. dakikada sarı-kırmızılıları öne geçirirken 44. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.
Galatasaray, derbiden 2-1 galip ayrılırken Osimhen bu sezonki lig gol sayısını 8'e çıkardı.
KONYASPOR'A DA BOŞ GEÇMEDİ
Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynanan Konyaspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı.
Mücadelenin 12. dakikasında rakip fileleri havalandıran Osimhen, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Bu golle ligde 9 gole ulaşan yıldız futbolcu, tüm kulvarlardaki gol sayısını ise 10'a yükseltti.
SON 3 MAÇTA 4 GOL
Victor Osimhen, Galatasaray'ın son 3 karşılaşmasının tamamında gol atarak dikkat çeken bir seri yakaladı.
27 yaşındaki futbolcu, Lille ve Konyaspor karşısında birer kez, Fenerbahçe derbisinde ise iki kez rakip fileleri havalandırdı.
Nijeryalı santrfor, bu üç karşılaşmada kaydettiği 4 golle sarı-kırmızılıların hücum hattındaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.