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Galatasaray'ın yıldızı gollerine devam ediyor! Derbi sonrası yine sahnede

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılıların son 3 karşılaşmasında 4 kez rakip fileleri havalandıran 27 yaşındaki golcü, Lille ve Fenerbahçe maçlarının ardından Konyaspor deplasmanında da gol sevinci yaşadı. Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti.

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Galatasaray'ın yıldızı gollerine devam ediyor! Derbi sonrası yine sahnede

Galatasaray'da Victor Osimhen, son dönemde sergilediği performansla takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Lille deplasmanında gol atan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde iki kez sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, Konyaspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşayarak çıkışını sürdürdü.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son maçlardaki performansıyla dikkat çekti. (Fotoğraf: AA)Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son maçlardaki performansıyla dikkat çekti. (Fotoğraf: AA)

LILLE DEPLASMANINDA SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada Victor Osimhen de gol sevinci yaşadı.

Nijeryalı futbolcu, mücadelenin 61. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın asistinde rakip fileleri havalandırarak takımının dördüncü golünü kaydetti.

Osimhen, bu golle sarı-kırmızılıların Fransa'dan galibiyetle dönmesine katkı sağladı.

Osimhen, Konyaspor deplasmanında da gol atarak serisini sürdürdü. (Fotoğraf: AA)Osimhen, Konyaspor deplasmanında da gol atarak serisini sürdürdü. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE DERBİSİNDE İKİ GOL ATTI

Victor Osimhen, Lille karşılaşmasının ardından Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde de yıldızlaştı.

Galatasaray'ın RAMS Park'ta rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golünü de Nijeryalı santrfor kaydetti.

Osimhen, 29. dakikada sarı-kırmızılıları öne geçirirken 44. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.

Galatasaray, derbiden 2-1 galip ayrılırken Osimhen bu sezonki lig gol sayısını 8'e çıkardı.

Nijeryalı golcü, Konyaspor karşısında 12. dakikada takımını öne geçirdi. (Fotoğraf: AA)Nijeryalı golcü, Konyaspor karşısında 12. dakikada takımını öne geçirdi. (Fotoğraf: AA)

KONYASPOR'A DA BOŞ GEÇMEDİ

Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynanan Konyaspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin 12. dakikasında rakip fileleri havalandıran Osimhen, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu golle ligde 9 gole ulaşan yıldız futbolcu, tüm kulvarlardaki gol sayısını ise 10'a yükseltti.

Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısı istatistiğini de geliştirdi. (Fotoğraf: AA) Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısı istatistiğini de geliştirdi. (Fotoğraf: AA)

SON 3 MAÇTA 4 GOL

Victor Osimhen, Galatasaray'ın son 3 karşılaşmasının tamamında gol atarak dikkat çeken bir seri yakaladı.

27 yaşındaki futbolcu, Lille ve Konyaspor karşısında birer kez, Fenerbahçe derbisinde ise iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Nijeryalı santrfor, bu üç karşılaşmada kaydettiği 4 golle sarı-kırmızılıların hücum hattındaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

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