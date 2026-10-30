Batrakov, Galatasaray formasıyla Barcelona karşısında gol sevinci yaşadı. (Fotoğraf: AA) SÖZLEŞMESİNDE 55 MİLYON EUROLUK MADDE İDDİASI Aleksey Batrakov'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılardan biri de sözleşmesindeki serbest kalma maddesi oldu. İspanyol basınındaki habere göre 21 yaşındaki futbolcunun kontratında 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Söz konusu rakamın ödenmesi halinde oyuncunun transferinin mümkün olabileceği öne sürülürken Barcelona'nın şu ana kadar somut bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Rus yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında da rakip fileleri havalandırdı. (Fotoğraf: AA) GALATASARAY 25 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ Galatasaray, Aleksey Batrakov'u Ağustos 2026'da Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Rus ekibine ödeneceği duyurulmuştu. Batrakov'un 55 milyon euro karşılığında satılması durumunda, 25 milyon euroluk alış bedeli düşüldükten sonra oluşacak 30 milyon euroluk kârın 4,5 milyon euroluk kısmı Lokomotiv Moskova'ya aktarılacak.