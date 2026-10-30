Galatasaray'ın yeni yıldızı transferde Avrupa'yı salladı! 2 gol 55 milyon euro
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Avrupa devlerinin radarına girdi. İspanyol basını, Barcelona'nın 21 yaşındaki Rus yıldızı yakından takip ettiğini yazdı. PSG, Chelsea ve Manchester United'ın da ilgilendiği öne sürülen futbolcunun sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Aleksey Batrakov'un performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille ile oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri havalandıran 21 yaşındaki Rus futbolcu için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Batrakov'un gelişimini yakından takip ediyor.
BARCELONA BATRAKOV'UN PEŞİNDE
İspanyol basınından SPORT'un haberine göre Barcelona, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov'u takip ettiği futbolcular arasına aldı.
Katalan ekibinin gözlemcilerinin 21 yaşındaki oyuncunun performansını izlediği ve gelişimini değerlendirdiği öne sürüldü.
AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE
Batrakov'a ilgi gösterdiği öne sürülen tek kulüp Barcelona değil.
Haberde, Fransız devi Paris Saint-Germain ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Manchester United'ın da genç futbolcunun durumunu takip ettiği ifade edildi.
Rus orta saha oyuncusunun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının ardından Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde daha fazla yer bulduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİNDE 55 MİLYON EUROLUK MADDE İDDİASI
Aleksey Batrakov'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılardan biri de sözleşmesindeki serbest kalma maddesi oldu.
İspanyol basınındaki habere göre 21 yaşındaki futbolcunun kontratında 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Söz konusu rakamın ödenmesi halinde oyuncunun transferinin mümkün olabileceği öne sürülürken Barcelona'nın şu ana kadar somut bir girişimde bulunmadığı belirtildi.
GALATASARAY 25 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Galatasaray, Aleksey Batrakov'u Ağustos 2026'da Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Rus ekibine ödeneceği duyurulmuştu.
Batrakov'un 55 milyon euro karşılığında satılması durumunda, 25 milyon euroluk alış bedeli düşüldükten sonra oluşacak 30 milyon euroluk kârın 4,5 milyon euroluk kısmı Lokomotiv Moskova'ya aktarılacak.
2031 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Aleksey Batrakov'un kontratı 30 Haziran 2031 tarihinde sona erecek.
Transfermarkt verilerinde piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Rus futbolcu, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşısında gol sevinci yaşadı.