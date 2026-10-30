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Galatasaray'a talih kuşu kondu! 19 maçlık zorunluluk bitti ayrılmak istiyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sezon başında Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu'nun yeterli süre bulamadığı gerekçesiyle ocak ayında takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Bu sezon yalnızca 6 maçta 94 dakika sahada kalabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonu da dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'a talih kuşu kondu! 19 maçlık zorunluluk bitti ayrılmak istiyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun takımdaki geleceği gündeme geldi.

Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahadaki tercihleri nedeniyle yeterli süre bulamayan Fransız futbolcunun, kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği iddia edildi.

Galatasaray'da Lesley Ugochukwu'nun geleceğiyle ilgili ayrılık iddiası gündeme geldi. (Fotoğraf: AA)Galatasaray'da Lesley Ugochukwu'nun geleceğiyle ilgili ayrılık iddiası gündeme geldi. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ AYRILIK İHTİMALİ

Galatasaray'ın sezon başında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu'nun ocak ayında ayrılık seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun, forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu ve daha fazla süre alabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istediği iddia edildi.

Fransız futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)Fransız futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)

6 MAÇTA SADECE 94 DAKİKA!

Lesley Ugochukwu, 2026-2027 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 6 karşılaşmada görev yaptı.

Bu müsabakalarda yalnızca 94 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Ugochukwu, Süper Lig'de 4 karşılaşmada 56 dakika, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 38 dakika süre aldı.

Galatasaray, Ugochukwu'yu sezon başında Burnley'den kiraladı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray, Ugochukwu'yu sezon başında Burnley'den kiraladı. (Fotoğraf: AA)

ORTA SAHADAKİ REKABETİ KAYBETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un orta sahada Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsüne ağırlık vermesi, Ugochukwu'nun forma şansını azalttı.

Sarı-kırmızılıların sezon başında önemli beklentilerle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, rotasyonda istediği yeri bulamadı.

Fransız oyuncunun düzenli forma giyme isteğinin, ara transfer dönemindeki geleceğini belirleyecek unsurlardan biri olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki orta sahası forma yarışında geride kaldı. (Fotoğraf: AA)Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki orta sahası forma yarışında geride kaldı. (Fotoğraf: AA)

SATIN ALMA OPSİYONUNDA 25 MAÇ DETAYI

Galatasaray, 15 Temmuz 2026'da Burnley ile yaptığı anlaşma kapsamında Lesley Ugochukwu'yu sezon sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği anlaşmaya göre futbolcunun geçici transfer bedeli 3 milyon sterlin, satın alma opsiyonunun bedeli ise 22,5 milyon sterlin olarak belirlendi.

Basında yer alan haberlere göre satın alma maddesinin devreye girmesi için Fransız futbolcunun 25 karşılaşmada forma giymesi gerekiyor.

Henüz 6 maçta görev yapan Ugochukwu'nun söz konusu sayıya ulaşması için 19 karşılaşmada daha oynaması gerekiyor.

Genç orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev aldı. (Fotoğraf: AA)Genç orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev aldı. (Fotoğraf: AA)

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Fransız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken Galatasaray yönetiminin de olası ayrılığa karşı orta saha planlamasını yeniden değerlendirebileceği belirtildi.

Ugochukwu'nun kiralık sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar devam etmesi nedeniyle ocak ayında gerçekleşebilecek bir ayrılığın kulüpler arasında yapılacak yeni görüşmelere bağlı olması bekleniyor.

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