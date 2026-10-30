Fransız oyuncunun düzenli forma giyme isteğinin, ara transfer dönemindeki geleceğini belirleyecek unsurlardan biri olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki orta sahası forma yarışında geride kaldı. (Fotoğraf: AA)

SATIN ALMA OPSİYONUNDA 25 MAÇ DETAYI

Galatasaray, 15 Temmuz 2026'da Burnley ile yaptığı anlaşma kapsamında Lesley Ugochukwu'yu sezon sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği anlaşmaya göre futbolcunun geçici transfer bedeli 3 milyon sterlin, satın alma opsiyonunun bedeli ise 22,5 milyon sterlin olarak belirlendi.

Basında yer alan haberlere göre satın alma maddesinin devreye girmesi için Fransız futbolcunun 25 karşılaşmada forma giymesi gerekiyor.

Henüz 6 maçta görev yapan Ugochukwu'nun söz konusu sayıya ulaşması için 19 karşılaşmada daha oynaması gerekiyor.