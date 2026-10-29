Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Stuttgart'a çifte şok! Sakatlıkları duyuruldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Stuttgart'ta iki futbolcu sakatlandı. Alman ekibi, Angelo Stiller ve Leo Sauer'in yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İki oyuncunun sarı-kırmızılılarla oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Stuttgart'tan sakatlık haberi geldi.
Alman temsilcisi, 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Angelo Stiller ve Leo Sauer'in sakatlandığını duyurdu.
STUTTGART'TA İKİ SAKATLIK BİRDEN
Stuttgart'tan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Angelo Stiller'in kasık bölgesindeki adduktor kaslarında sakatlık tespit edildiği belirtildi.
Alman futbolcunun, Stuttgart'ın Almanya Kupası'nda Paderborn'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlandığı ve devre arasında oyundan alındığı kaydedildi.
Sol kanatta görev yapan Leo Sauer'in ise antrenmanda kalça bölgesindeki kaslardan sakatlandığı açıklandı.
Alman ekibi, iki futbolcunun da bir süre takımdan uzak kalacağını duyururken sahalara dönüş tarihleriyle ilgili bilgi vermedi.
STILLER 12 MAÇIN TAMAMINA İLK 11'DE BAŞLADI
Stuttgart'ın orta sahasındaki önemli isimlerden Angelo Stiller, bu sezon takımının oynadığı 12 resmî karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı.
25 yaşındaki futbolcu, söz konusu müsabakalarda 4 gole doğrudan katkı sağladı.
Slovakya Millî Takımı'nda da görev yapan Leo Sauer ise bu sezon Stuttgart formasıyla 9 karşılaşmada oynadı.
STUTTGART 7, GALATASARAY 3 PUANDA
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Stuttgart, 7 puan topladı.
Alman ekibi, lig aşamasında 6. sırada yer alırken Galatasaray ise 3 puanla 23. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde ikinci galibiyetini almayı hedefleyecek.