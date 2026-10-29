Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Stuttgart'ta iki futbolcu sakatlandı. (Fotoğraf: EPA)

STUTTGART'TA İKİ SAKATLIK BİRDEN

Stuttgart'tan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Angelo Stiller'in kasık bölgesindeki adduktor kaslarında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Alman futbolcunun, Stuttgart'ın Almanya Kupası'nda Paderborn'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlandığı ve devre arasında oyundan alındığı kaydedildi.

Sol kanatta görev yapan Leo Sauer'in ise antrenmanda kalça bölgesindeki kaslardan sakatlandığı açıklandı.

Alman ekibi, iki futbolcunun da bir süre takımdan uzak kalacağını duyururken sahalara dönüş tarihleriyle ilgili bilgi vermedi.