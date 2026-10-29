Galatasaray'ın Konyaspor maçı kafilesi açıklandı! Yıldız futbolcu kadroda yok
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların 22 kişilik kafilesinde Abdülkerim Bardakcı yer almadı. İşte Okan Buruk'un Konyaspor deplasmanı için belirlediği kadro...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, 30 Ekim Cuma günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 22 kişilik kafilede, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı yer almadı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KADRODA YOK
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle eski takımı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılıların açıklanan kamp kadrosunda kaptan Abdülkerim dışında eksik bulunmuyor.
GALATASARAY'IN KONYASPOR MAÇI KAMP KADROSU
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.