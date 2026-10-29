İspanyol ekibinin yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun maaş yükünü karşılayabilmek için farklı formüller üzerinde durduğu iddia edildi.



Galatasaray'ın hücum hattındaki kilit isimlerden biri olan Osimhen, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attığı iki golle de takımına önemli katkı sağladı.

Atletico Madrid'in transfer ilgisine karşın Galatasaray'a resmi teklif sunulduğuna veya iki kulüp arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.