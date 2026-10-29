Galatasaray'ı korkutan Osimhen gelişmesi! İspanyollar duyurdu
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Nijeryalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve İspanyol ekibinin transferin mali şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor.
İspanyol basınında çıkan son haberde, Atletico Madrid'in 27 yaşındaki Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
SIMEONE'NİN İLK HEDEFLERİNDEN BİRİ
Directv Sports'un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, sezonun ikinci yarısı öncesinde hücum hattına üst düzey bir takviye yapılmasını talep etti.
Arjantinli çalıştırıcının bu doğrultuda Victor Osimhen'i öncelikli adaylarından biri olarak belirlediği aktarıldı.
Simeone'nin, Nijeryalı futbolcunun fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahasındaki bitiriciliğinin kendi oyun sistemine uygun olduğunu düşündüğü belirtildi.
Atletico Madrid yönetiminin de teknik direktörün talebi doğrultusunda Osimhen transferinin ekonomik şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü.
TRANSFERDE GALATASARAY'IN KARARI BELİRLEYİCİ
Galatasaray'ın 2025 yılında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Nijeryalı yıldızın kontratında sabit bir serbest kalma maddesinin bulunmaması, olası transferde sarı-kırmızılı yönetimin onayını zorunlu kılıyor.
İspanyol ekibinin yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun maaş yükünü karşılayabilmek için farklı formüller üzerinde durduğu iddia edildi.
Performansa bağlı bonuslar, oyuncu takası ve taksitli ödeme planının değerlendirilen seçenekler arasında bulunduğu belirtildi.
Galatasaray'ın hücum hattındaki kilit isimlerden biri olan Osimhen, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attığı iki golle de takımına önemli katkı sağladı.
Atletico Madrid'in transfer ilgisine karşın Galatasaray'a resmi teklif sunulduğuna veya iki kulüp arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.