Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Fransız futbolcunun RB Leipzig karşısındaki performansını da överek geniş bir kadroya sahip olmanın önemini vurguladı.

Fransız futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 10 karşılaşmada görev yaptı. (Fotoğraf: AFP)

Mourinho, Fransız futbolcunun Leipzig karşısındaki performansını övdü. (Fotoğraf: AA)

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TABLO DEĞİŞEBİLİR

Camavinga'nın ocak ayında Real Madrid'den ayrılması beklenmezken yaz transfer dönemi için farklı ihtimaller gündemde bulunuyor.

Fransız futbolcunun sezonun kalan bölümünde yeterli süre bulamaması ve takımdaki rolünün değişmemesi halinde geleceğiyle ilgili yeni bir değerlendirme yapılabileceği öne sürüldü.

ADI GALATASARAY İLE DE ANILDI

Yıldız oyuncunun adı uzun süre Galatasaray ile de anılmış ve transferinin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılıların yoğun mesai harcadığı yönünde iddialar basında yer almıştı. Transferi konusunda gelişme beklenen Camavinga'nın önü bu kararla birlikte kapandı.

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