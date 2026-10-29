Galatasaray'ın istediği yıldız için Jose Mourinho'dan karar! Transferi bekleniyordu
Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri bulamayan Eduardo Camavinga'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, teknik direktör José Mourinho'nun 23 yaşındaki Fransız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmasını istemediğini yazdı. Deneyimli çalıştırıcının, sezonun ikinci yarısında orta saha oyuncusundan daha fazla yararlanmayı planladığı öne sürüldü.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Eduardo Camavinga'nın geleceği gündemdeki yerini koruyor. Bu sezon sınırlı süre alan Fransız orta saha oyuncusu hakkında transfer iddiaları ortaya atılırken teknik direktör José Mourinho'nun planı da belli olmaya başladı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Portekizli teknik adam, Camavinga'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
10 MAÇTA SADECE 365 DAKİKA
Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 karşılaşmaya çıkan Eduardo Camavinga, toplam 365 dakika sahada kaldı.
23 yaşındaki futbolcu, La Liga'da iki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bir kez ilk 11'de görev yaptı.
Geride kalan karşılaşmaların büyük bölümünde yedek kulübesinde bekleyen Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon 1 asistlik katkı sağladı.
MOURINHO'DAN AYRILIĞA GEÇİT YOK
İspanyol basınındaki haberlere göre José Mourinho, Camavinga'yı sezonun ikinci yarısında kadrosunda tutmayı planlıyor.
Deneyimli teknik adamın, yoğun maç takviminde orta sahadaki alternatiflerini korumak istediği ve Fransız futbolcunun ilerleyen aylarda önemli bir rol üstlenebileceğini düşündüğü öne sürüldü.
Bu nedenle Real Madrid'in ara transfer döneminde Camavinga ile yollarını ayırması beklenmiyor.
BARCELONA MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Real Madrid'in deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da sonradan oyuna giren Camavinga, performansıyla teknik direktör José Mourinho'nun beğenisini kazandı.
Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Fransız futbolcunun RB Leipzig karşısındaki performansını da överek geniş bir kadroya sahip olmanın önemini vurguladı.
Mourinho, Camavinga'nın özelliklerinden farklı maç senaryolarında yararlanabildiğini belirterek orta sahadaki oyuncu çeşitliliğinin takımına katkı sağladığını dile getirdi.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TABLO DEĞİŞEBİLİR
Camavinga'nın ocak ayında Real Madrid'den ayrılması beklenmezken yaz transfer dönemi için farklı ihtimaller gündemde bulunuyor.
Fransız futbolcunun sezonun kalan bölümünde yeterli süre bulamaması ve takımdaki rolünün değişmemesi halinde geleceğiyle ilgili yeni bir değerlendirme yapılabileceği öne sürüldü.
ADI GALATASARAY İLE DE ANILDI
Yıldız oyuncunun adı uzun süre Galatasaray ile de anılmış ve transferinin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılıların yoğun mesai harcadığı yönünde iddialar basında yer almıştı. Transferi konusunda gelişme beklenen Camavinga'nın önü bu kararla birlikte kapandı.