Galatasaray'da kırmızı kart şoku! Fenerbahçe derbisi tehlikeye girdi
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, 65'inci dakikada Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Uruguaylı futbolcu eğer 2 maç ceza alırsa Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray, maç fazlasıyla liderliği elde etmek için çıktığı Kasımpaşa karşısında golü 45. dakikada buldu ve Abdülkerim Bardakcı ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk takım, gole çok yaklaştı. Dakikalar 63'ü gösterirken Lucas Torreira'nın rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Halil Umut Meler ekranda pozisyonu yeniden izledi. Sarı kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Uruguaylı yıldız kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
SÜPER LİG KARİYERİNDE İLK
Lucas Torreira Galatasaray formasıyla ilk kez kırmızı kart gördü. Deneyimli futbolcu daha önce 15 Ağustos 2023 tarihinde NK Olimpija Ljubljana ile oynanan karşılaşmada oyundan atılmıştı.
DERBİ TEHLİKESİ
Lucas Torreira'nın direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle 2 maç ceza alması gündemde. Eğer bu yönde karar verilirse Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. 1 maç ceza alırsa oynayabilecek.