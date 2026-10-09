Galatasaray, maç fazlasıyla liderliği elde etmek için çıktığı Kasımpaşa karşısında golü 45. dakikada buldu ve Abdülkerim Bardakcı ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Lucas Torreira kırmızı kartla oyun dışında kaldı. (Fotoğraf: AA) İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk takım, gole çok yaklaştı. Dakikalar 63'ü gösterirken Lucas Torreira'nın rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Halil Umut Meler ekranda pozisyonu yeniden izledi. Sarı kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Uruguaylı yıldız kırmızı kartla oyun dışında kaldı.