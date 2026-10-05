CANLI YAYIN
Geri

Icardi'den flaş Galatasaray hamlesi! İspanyollar duyurdu

Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli golcünün yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmek ve Süper Lig'de forma giymek istediği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Icardi'den flaş Galatasaray hamlesi! İspanyollar duyurdu

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi, kariyerine bireysel çalışmalarla devam ediyor.

Transfer döneminde birçok kulüple adı geçen Arjantinli yıldız için Avrupa'dan çeşitli seçenekler gündeme gelirken, şu ana kadar resmi anlaşma sağlanmadı.

Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor! - 1

LAZIO VE TOTTENHAM İDDİALARI SONUÇSUZ KALDI

Icardi'nin adı transfer sürecinde özellikle Lazio ve Tottenham ile anıldı.

Tecrübeli santrforun İspanya La Liga'dan bazı kulüplere de önerildiği belirtildi ancak bu temaslardan somut bir sonuç çıkmadı.

Yeni takım arayışını sürdüren 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.

Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor! - 2

ICARDI'NİN TERCİHİ GALATASARAY

El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi, yeniden Galatasaray forması giymek istiyor.

Arjantinli golcünün sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemi özlediği ve kariyerini tekrar Süper Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor! - 3

Galatasaray kariyerinde hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 sezonda toplam 134 resmi karşılaşmaya çıktı.

Arjantinli futbolcu bu maçlarda 77 gol atarken 25 de asist yaptı.

Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor! - 4

GALATASARAY'DA 6 KUPA KAZANDI

Icardi, Galatasaray'daki döneminde takım başarılarında da önemli rol oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli golcü, ayrıca 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferinin parçası oldu.

Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor! - 5

Kulüpsüz durumda bulunan Icardi'nin Galatasaray'a dönüş isteğinin transfere dönüşebilmesi için sarı-kırmızılı yönetimin de bu yönde karar alması gerekiyor.

Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor! - 6
Ismail Jakobs'un Senegal'deki durumu belirsiz! İki farklı açıklama
SONRAKİ HABER

Jakobs'un milli takım kariyeri muallakta!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler