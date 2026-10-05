Galatasaray'dan ayrılmasının ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi, kariyerine bireysel çalışmalarla devam ediyor.

Transfer döneminde birçok kulüple adı geçen Arjantinli yıldız için Avrupa'dan çeşitli seçenekler gündeme gelirken, şu ana kadar resmi anlaşma sağlanmadı.