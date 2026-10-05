Icardi'den flaş Galatasaray hamlesi! İspanyollar duyurdu
Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli golcünün yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmek ve Süper Lig'de forma giymek istediği öne sürüldü.
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi, kariyerine bireysel çalışmalarla devam ediyor.
Transfer döneminde birçok kulüple adı geçen Arjantinli yıldız için Avrupa'dan çeşitli seçenekler gündeme gelirken, şu ana kadar resmi anlaşma sağlanmadı.
LAZIO VE TOTTENHAM İDDİALARI SONUÇSUZ KALDI
Icardi'nin adı transfer sürecinde özellikle Lazio ve Tottenham ile anıldı.
Tecrübeli santrforun İspanya La Liga'dan bazı kulüplere de önerildiği belirtildi ancak bu temaslardan somut bir sonuç çıkmadı.
Yeni takım arayışını sürdüren 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.
ICARDI'NİN TERCİHİ GALATASARAY
El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi, yeniden Galatasaray forması giymek istiyor.
Arjantinli golcünün sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemi özlediği ve kariyerini tekrar Süper Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray kariyerinde hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 sezonda toplam 134 resmi karşılaşmaya çıktı.
Arjantinli futbolcu bu maçlarda 77 gol atarken 25 de asist yaptı.
GALATASARAY'DA 6 KUPA KAZANDI
Icardi, Galatasaray'daki döneminde takım başarılarında da önemli rol oynadı.
Sarı-kırmızılı ekipte 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli golcü, ayrıca 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferinin parçası oldu.
Kulüpsüz durumda bulunan Icardi'nin Galatasaray'a dönüş isteğinin transfere dönüşebilmesi için sarı-kırmızılı yönetimin de bu yönde karar alması gerekiyor.