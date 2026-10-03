Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı kariyerini sonlandırma kararı almasının ardından Teknik Direktör Patrick Vieira'dan açıklama geldi. Fransız teknik adam, 27 yaşındaki futbolcunun kararından haberdar olmadığını söyledi. Senegal'in Komorlar ile oynayacağı karşılaşma öncesinde konuşan Vieira, Jakobs'un kendisine milli takımı bıraktığı yönünde herhangi bir bilgi vermediğini açıkladı.

Ismail Jakobs Senegal adına şu ana kadar 33 kez sahaya çıktı. (Fotoğraf: AA) "BANA BİLDİRMEDİ" Patrick Vieira, Ismail Jakobs'un kararıyla ilgili, "Ismail Jakobs, milli takım kariyerini sonlandırdığını bana bildirmedi. Bilmiyordum. Sol bek pozisyonunda endişeli de değilim." ifadelerini kullandı. Vieira'nın sözleri, Jakobs'un milli takım kariyerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.