CANLI YAYIN
Geri

Ismail Jakobs'un Senegal'deki durumu belirsiz! İki farklı açıklama

Senegal Milli Takımı'nı bıraktığı belirtilen Ismail Jakobs için Teknik Direktör Patrick Vieira'dan açıklama geldi. Vieira, 27 yaşındaki futbolcunun kararını kendisine bildirmediğini söylerken Pape Gueye ise Jakobs'un Senegal için oynamaya devam edeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ismail Jakobs'un Senegal'deki durumu belirsiz! İki farklı açıklama

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı kariyerini sonlandırma kararı almasının ardından Teknik Direktör Patrick Vieira'dan açıklama geldi. Fransız teknik adam, 27 yaşındaki futbolcunun kararından haberdar olmadığını söyledi.

Senegal'in Komorlar ile oynayacağı karşılaşma öncesinde konuşan Vieira, Jakobs'un kendisine milli takımı bıraktığı yönünde herhangi bir bilgi vermediğini açıkladı.

Ismail Jakobs Senegal adına şu ana kadar 33 kez sahaya çıktı. (Fotoğraf: AA)Ismail Jakobs Senegal adına şu ana kadar 33 kez sahaya çıktı. (Fotoğraf: AA)

"BANA BİLDİRMEDİ"

Patrick Vieira, Ismail Jakobs'un kararıyla ilgili, "Ismail Jakobs, milli takım kariyerini sonlandırdığını bana bildirmedi. Bilmiyordum. Sol bek pozisyonunda endişeli de değilim." ifadelerini kullandı. Vieira'nın sözleri, Jakobs'un milli takım kariyerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Pape Gueye, Ismail Jakobs'un milli takımda devam edeceğini söyledi. (Fotoğraf: AA)Pape Gueye, Ismail Jakobs'un milli takımda devam edeceğini söyledi. (Fotoğraf: AA)

PAPE GUEYE: DEVAM EDECEK

Senegal Milli Takımı'nda Jakobs ile birlikte forma giyen Pape Gueye de konu hakkında konuştu. Gueye, "Jakobs, Senegal için oynamaya devam edecek." dedi. Böylece Jakobs'un aldığı kararın ardından Senegal cephesinden iki farklı açıklama geldi.

SENEGAL FORMASIYLA 33 MAÇ

27 yaşındaki Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 33 karşılaşmada görev yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ismail Jakobs'un Senegal'deki durumu belirsiz! İki farklı açıklama-4 Ismail Jakobs'un Senegal'deki durumu belirsiz! İki farklı açıklama-5 Ismail Jakobs'un Senegal'deki durumu belirsiz! İki farklı açıklama-6

Galatasaray'dan iç transfer! Sözleşme otomatik uzayacak
SONRAKİ HABER

Galatasaray'dan iç transfer!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler