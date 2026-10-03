Ismail Jakobs'un Senegal'deki durumu belirsiz! İki farklı açıklama
Senegal Milli Takımı'nı bıraktığı belirtilen Ismail Jakobs için Teknik Direktör Patrick Vieira'dan açıklama geldi. Vieira, 27 yaşındaki futbolcunun kararını kendisine bildirmediğini söylerken Pape Gueye ise Jakobs'un Senegal için oynamaya devam edeceğini açıkladı.
Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı kariyerini sonlandırma kararı almasının ardından Teknik Direktör Patrick Vieira'dan açıklama geldi. Fransız teknik adam, 27 yaşındaki futbolcunun kararından haberdar olmadığını söyledi.
Senegal'in Komorlar ile oynayacağı karşılaşma öncesinde konuşan Vieira, Jakobs'un kendisine milli takımı bıraktığı yönünde herhangi bir bilgi vermediğini açıkladı.
"BANA BİLDİRMEDİ"
Patrick Vieira, Ismail Jakobs'un kararıyla ilgili, "Ismail Jakobs, milli takım kariyerini sonlandırdığını bana bildirmedi. Bilmiyordum. Sol bek pozisyonunda endişeli de değilim." ifadelerini kullandı. Vieira'nın sözleri, Jakobs'un milli takım kariyerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
PAPE GUEYE: DEVAM EDECEK
Senegal Milli Takımı'nda Jakobs ile birlikte forma giyen Pape Gueye de konu hakkında konuştu. Gueye, "Jakobs, Senegal için oynamaya devam edecek." dedi. Böylece Jakobs'un aldığı kararın ardından Senegal cephesinden iki farklı açıklama geldi.
SENEGAL FORMASIYLA 33 MAÇ
27 yaşındaki Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 33 karşılaşmada görev yaptı.