Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldıza kulübe yolu göründü
Süper Lig’de milli araya ikinci sırada giren Galatasaray, cuma günü Kasımpaşa’yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un milli takımlardan geç dönecek oyuncuların durumunu dikkate alarak ilk 11’de değişikliğe gitmesi planlanıyor.
Trendyol Süper Lig'de 13 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray, milli ara sonrası ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
OKAN BURUK'TAN ROTASYON HAZIRLIĞI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşmasında bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Çok sayıda futbolcunun milli takımlarda görev yapması ve İstanbul'a dönüş tarihlerinin maç programına yakın olması nedeniyle teknik heyetin oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Maçtan bir gün önce İstanbul'a dönmesi planlanan Davinson Sanchez'in ilk 11'de başlamaması gündemde.
Okan Buruk'un Kolombiyalı stoperin yerine savunmada Kaan Ayhan'a görev verebileceği ifade edildi.
TORREIRA YERİNE LEMINA SEÇENEĞİ
Milli takım dönüşü takıma geç katılması beklenen Lucas Torreira için de benzer bir plan üzerinde duruluyor.
Buruk'un Uruguaylı orta saha oyuncusunu Kasımpaşa karşısında dinlendirerek Mario Lemina'yı ilk 11'de kullanmayı değerlendirdiği kaydedildi.
Sakatlığını geride bırakan Victor Osimhen'in durumu ise maç öncesindeki önemli başlıklardan biri.
Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanan Nijeryalı golcünün yeniden ilk 11'de oynamak istediği ancak teknik heyetin henüz kesin kararını vermediği belirtildi.