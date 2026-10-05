OKAN BURUK'TAN ROTASYON HAZIRLIĞI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşmasında bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

Çok sayıda futbolcunun milli takımlarda görev yapması ve İstanbul'a dönüş tarihlerinin maç programına yakın olması nedeniyle teknik heyetin oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.