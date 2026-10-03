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Galatasaray'dan iç transfer! Sözleşme otomatik uzayacak

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ismail Jakobs'un kontratında otomatik uzatma opsiyonu bulunuyor. Senegalli sol bek, bu sezon resmi maçların yarısında forma giymesi halinde 1 yıl daha sarı-kırmızılı takımda kalacak. Jakobs, Galatasaray'ın şu ana kadar oynadığı 7 resmi karşılaşmanın tamamında süre aldı.

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Galatasaray'dan iç transfer! Sözleşme otomatik uzayacak

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında yer alan Ismail Jakobs'un geleceğini belirleyecek madde belli oldu.

Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki sol bekinin kontratında, forma sayısına bağlı olarak devreye girecek 1 yıllık uzatma opsiyonu yer alıyor.


Jakobs'un sözleşmesindeki kritik madde ortaya çıktı - 1

RESMİ MAÇLARIN YARISINDA OYNAMASI GEREKİYOR

Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki maddeye göre Senegalli futbolcunun bu sezon Galatasaray'ın oynayacağı resmi maçların en az yarısında forma giymesi gerekiyor.

Bu şartın gerçekleşmesi durumunda Jakobs'un kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak ve deneyimli oyuncu gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.


Sözleşme uzatma şartı: Maçların yarısında forma giymeli - 2

7 MAÇIN TAMAMINDA SAHAYA ÇIKTI

Jakobs, sezonun geride kalan bölümünde sözleşmesindeki opsiyon şartı açısından yüksek bir maç katılım oranına ulaştı.

Galatasaray bu sezon şu ana kadar 7 resmi karşılaşmaya çıkarken Senegalli sol bek bu maçların tamamında görev yaptı.

Jakobs 7 maçın tamamında sahada - 3

Jakobs, söz konusu karşılaşmaların 6'sına ilk 11'de başlarken 1 mücadelede ise oyuna sonradan dahil oldu.

27 yaşındaki futbolcu bu süreçte takımına 1 asistlik skor katkısı da sağladı.

6 maçta ilk 11'de, 1 asist yaptı - 4

Jakobs'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için sezon tamamlandığında Galatasaray'ın oynadığı toplam resmi maçların en az yarısında forma giymiş olması gerekecek.

Mevcut tabloda Jakobs, sarı-kırmızılıların sezon başından bu yana oynadığı 7 resmi maçın tamamında süre almış durumda.

Sezon sonunda otomatik uzatma devreye girebilir - 5
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