Galatasaray 'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında yer alan Ismail Jakobs 'un geleceğini belirleyecek madde belli oldu.

RESMİ MAÇLARIN YARISINDA OYNAMASI GEREKİYOR

Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki maddeye göre Senegalli futbolcunun bu sezon Galatasaray'ın oynayacağı resmi maçların en az yarısında forma giymesi gerekiyor.

Bu şartın gerçekleşmesi durumunda Jakobs'un kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak ve deneyimli oyuncu gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.



