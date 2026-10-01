CANLI YAYIN
Geri

Okan Buruk'tan değişim kararı! 2 yıldız ile ilgili flaş tercih

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara sonrasında Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte takımında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Leroy Sane'nin yedek kulübesine çekilmesi, forvette ise Rafael Leao'nun görev yapması planlanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Okan Buruk'tan değişim kararı! 2 yıldız ile ilgili flaş tercih

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından kadroda değişiklik yapacak.

Buruk'un özellikle hücum hattında farklı bir tercihe yönelmesi bekleniyor.

Leroy Sane'nin kulübeye çekilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: AA)Leroy Sane'nin kulübeye çekilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: AA)
SANE İÇİN KULÜBE PLANI

Okan Buruk'un Trabzonspor maçındaki ilk 11'e göre yapacağı değişikliklerden biri Leroy Sane konusunda olacak.

Alman yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta henüz gol veya asist üretemedi.

Leroy Sane bu sezon gol katkısı veremedi. (Fotoğraf: AA)Leroy Sane bu sezon gol katkısı veremedi. (Fotoğraf: AA)
Buruk'un, skora katkı sağlayamadığı bu süreç nedeniyle Sane'yi Kasımpaşa karşılaşmasında yedek soyundurmayı planladığı belirtildi.

Deneyimli teknik adamın hücum hattındaki alternatifleri değerlendirerek takımın üretkenliğini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Rafael Leao'nun ileri uçta oynatılması düşünülüyor. (Fotoğraf: AA)Rafael Leao'nun ileri uçta oynatılması düşünülüyor. (Fotoğraf: AA)
FORVETTE TERCİH LEAO

Victor Osimhen'in yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan Deniz Gül de teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı.

Üç maçta forma giyen genç oyuncunun performansı sonrasında Okan Buruk'un tercihini değiştirmesi gündeme geldi.

Rafael Leao, Galatasaray forması ile henüz golle tanışamadı. (Fotoğraf: AA)Rafael Leao, Galatasaray forması ile henüz golle tanışamadı. (Fotoğraf: AA)
Teknik heyetin Kasımpaşa karşılaşmasına Rafael Leao'yu santrfor pozisyonunda başlatması bekleniyor.

Portekizli futbolcu, bu bölgede kariyeri boyunca 93 maçta görev yaptı ve 31 gol ile 8 asistlik katkı verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okan Buruk'tan değişim kararı! 2 yıldız ile ilgili flaş tercih-6 Okan Buruk'tan değişim kararı! 2 yıldız ile ilgili flaş tercih-7 Okan Buruk'tan değişim kararı! 2 yıldız ile ilgili flaş tercih-8

Okan Buruk’tan kadro değişikliği! Genç yıldız yeniden 11'e
SONRAKİ HABER

Okan Buruk’tan kadro değişikliği!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler