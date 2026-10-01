Rafael Leao, Galatasaray forması ile henüz golle tanışamadı. (Fotoğraf: AA)

Teknik heyetin Kasımpaşa karşılaşmasına Rafael Leao'yu santrfor pozisyonunda başlatması bekleniyor.

Portekizli futbolcu, bu bölgede kariyeri boyunca 93 maçta görev yaptı ve 31 gol ile 8 asistlik katkı verdi.

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