Okan Buruk'tan değişim kararı! 2 yıldız ile ilgili flaş tercih
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara sonrasında Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte takımında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Leroy Sane'nin yedek kulübesine çekilmesi, forvette ise Rafael Leao'nun görev yapması planlanıyor.
Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından kadroda değişiklik yapacak.
Buruk'un özellikle hücum hattında farklı bir tercihe yönelmesi bekleniyor.
SANE İÇİN KULÜBE PLANI
Okan Buruk'un Trabzonspor maçındaki ilk 11'e göre yapacağı değişikliklerden biri Leroy Sane konusunda olacak.
Alman yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta henüz gol veya asist üretemedi.
Buruk'un, skora katkı sağlayamadığı bu süreç nedeniyle Sane'yi Kasımpaşa karşılaşmasında yedek soyundurmayı planladığı belirtildi.
Deneyimli teknik adamın hücum hattındaki alternatifleri değerlendirerek takımın üretkenliğini artırmayı hedeflediği kaydedildi.
FORVETTE TERCİH LEAO
Victor Osimhen'in yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan Deniz Gül de teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı.
Üç maçta forma giyen genç oyuncunun performansı sonrasında Okan Buruk'un tercihini değiştirmesi gündeme geldi.
Teknik heyetin Kasımpaşa karşılaşmasına Rafael Leao'yu santrfor pozisyonunda başlatması bekleniyor.
Portekizli futbolcu, bu bölgede kariyeri boyunca 93 maçta görev yaptı ve 31 gol ile 8 asistlik katkı verdi.