Manchester City hakkındaki dokuz sezonluk mali soruşturmada bağımsız komisyon kararını açıkladı.

GÖSTERMELİK ANLAŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Komisyon, Manchester City'nin bazı ticari ortaklarıyla taraflar arasındaki gerçek anlaşmayı yansıtmayan sözleşmeler yaptığını belirledi. Karara göre sponsorluk bedellerinin bir bölümünü ilgili şirketler, kalanını ise o dönemde kulübün sahibi olan Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) karşıladı. Komisyon, ADUG tarafından finanse edilen başka düzenlemelerle kulübün giderlerinin olduğundan düşük gösterildiği sonucuna da vardı. Futbolcuların imaj haklarını satın alan Fordham ile yapılan ve yine ADUG tarafından finanse edilen döngüsel düzenleme de kararda yer aldı.

Man City'nin kayıtlara geçen sponsorluk gelirleri ile sponsorların ödediği tutarlar



Tablodaki tutarlar milyon sterlin (£) cinsindendir.