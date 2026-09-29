Manchester City için tarihi ceza yolda! 900 milyon sterlinlik dosyada ihlal kararı
Premier Lig’in bağımsız komisyonu, Manchester City’yi 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasındaki ciddi mali kural ihlallerine ilişkin suçlamaların tamamından sorumlu buldu. Komisyon, soruşturmayla iş birliği yapılmamasına ilişkin dört suçlamanın üçünü de kabul etti. Kulübe uygulanacak yaptırım ayrı bir duruşmada belirlenecek. İngiliz devi karara itiraz edeceğini açıkladı.
Premier Lig'de yıllardır devam eden Manchester City soruşturmasında bağımsız komisyon kararını verdi. Komisyon, İngiliz kulübünün dokuz sezonu kapsayan mali dosyada gelir ve giderlerini finansal kurallara uygun biçimde kaydetmediği sonucuna ulaştı. Kararda, soruşturma sırasındaki iş birliği yükümlülüklerinin de ihlal edildiği belirtildi.
GÖSTERMELİK ANLAŞMALAR TESPİT EDİLDİ
Komisyon, Manchester City'nin bazı ticari ortaklarıyla taraflar arasındaki gerçek anlaşmayı yansıtmayan sözleşmeler yaptığını belirledi. Karara göre sponsorluk bedellerinin bir bölümünü ilgili şirketler, kalanını ise o dönemde kulübün sahibi olan Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) karşıladı. Komisyon, ADUG tarafından finanse edilen başka düzenlemelerle kulübün giderlerinin olduğundan düşük gösterildiği sonucuna da vardı. Futbolcuların imaj haklarını satın alan Fordham ile yapılan ve yine ADUG tarafından finanse edilen döngüsel düzenleme de kararda yer aldı.
Man City'nin kayıtlara geçen sponsorluk gelirleri ile sponsorların ödediği tutarlar
Tablodaki tutarlar milyon sterlin (£) cinsindendir.
|Sezon
|Kayıtlara geçen toplam sponsorluk bedeli
|Abu Dabi sponsorlarının ödediği temel bedel
|ADUG tarafından ödendiği belirtilen tutar
|2009/10
|27,0
|4,5
|22,5
|2010/11
|41,25
|12,75
|28,5
|2011/12
|86,75
|16,0
|70,75
|2012/13
|121,75
|16,0
|105,75
|2013/14
|127,5
|16,0
|111,5
|2014/15
|123,2
|16,0
|107,2
|2015/16
|136,17
|16,0
|120,17
|2016/17
|140,59
|11,0
|129,59
|2017/18
|145,73
|11,0
|134,73
900 MİLYON STERLİNİ AŞAN ETKİ
Premier Lig'in açıklamasına göre komisyon, söz konusu düzenlemelerin kulübün gelirlerini yapay biçimde artırıp maliyetlerini azaltarak ilgili dönemde 900 milyon sterlinden fazla etki yaratmayı amaçladığı sonucuna ulaştı. Komisyon, Manchester City'nin bu yolla mali kurallara uygun görünmeye çalıştığını, hesaplarının gerçeği yansıtmadığını ve gerçek mali durumunu denetçiler ile futbol otoritelerinden gizlediğini belirledi. Komisyon ayrıca işlemler kulüp hesaplarına doğru biçimde yansıtılsaydı Manchester City'nin Premier Lig ve UEFA harcama limitlerini çok büyük miktarda aşacağı sonucuna vardı.
İŞ BİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ÜÇ İHLAL
Manchester City'nin soruşturma sürecindeki tutumu da karara konu oldu. Bağımsız komisyon, Premier Lig ile iş birliği yapılmamasına ilişkin dört suçlamanın üçünü kabul etti. Komisyon, kulübün lig yönetiminin soruşturmasını durdurmak ve zorlaştırmak için koordineli girişimlerde bulunduğu sonucuna ulaştı.
CEZA HENÜZ BELLİ DEĞİL
Komisyonun mali ihlallere ilişkin kararı açıklansa da Manchester City'ye uygulanacak yaptırım henüz belirlenmedi. Ceza, bağımsız komisyonun yapacağı ayrı bir duruşmada ele alınacak. Premier Lig kuralları, para cezası ve puan silme dahil çeşitli sportif yaptırımlara imkân tanıyor; bunlardan herhangi birine karar verilmiş değil. İngiliz ekibinin komisyonun tespitlerine itiraz etmek için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi bulunuyor. İtiraz başvurusu yapılması halinde dosya üç üyeli bir Temyiz Kurulunda görüşülecek.
MANCHESTER CITY KARARA İTİRAZ EDECEK
Ada temsilcisi, resmi açıklamasında komisyonun görüşünden hayal kırıklığı duyduğunu ve şaşırdığını belirtti. Kulüp suçlamaları reddederek kendi görüşünü destekleyen kapsamlı kanıtlara sahip olduğunu savundu. İngiliz kulübü, kararın hukuk, ilke ve olgular bakımından esaslı hatalar içerdiği görüşüyle mevcut itiraz yollarına başvuracağını açıkladı. City, yaptırım ve itiraz aşamaları tamamlanmadığı için şu anda daha fazla açıklama yapamayacağını da belirtti.
SORUŞTURMA 2018'DE BAŞLADI
Premier Lig, Manchester City hakkındaki soruşturmayı Aralık 2018'de başlattı ve dosyayı Şubat 2023'te bağımsız komisyona taşıdı. Komisyonun 42 gün süren duruşması Aralık 2024'te tamamlandı. Kararın hazırlanmasında yaklaşık 7 bin sayfalık tanık ve uzman ifade dökümü ile tarafların yazılı savunmaları değerlendirildi.
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