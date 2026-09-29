Okan Buruk, Lemina'nın ayrılığı için yeni transfer şartını ortaya koydu. TEK ŞART TRANSFER Galatasaray'ın ilgili bölgeye yeni bir futbolcu transfer etmesi halinde Mario Lemina'nın ayrılığına izin verilebilecek. Bu durumda Kocaelispor'un ocak ayında yapacağı girişimin önü açılabilir. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, transfer gerçekleşirse 33 yaşındaki futbolcunun tecrübesinden yararlanmayı planlıyor. Kocaelispor cephesinin ara transfer döneminde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

Mario Lemina hem ön libero hem de stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor. SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR Mario Lemina'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Gabonlu futbolcunun kontratını geçtiğimiz dönemde uzatmıştı. Deneyimli oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 4 resmi karşılaşmada görev aldı. Lemina, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.