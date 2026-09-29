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Galatasaray'da ayrılık yakın! Transfer için tanıdık isimden telefon

Galatasaray'da milli arada transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar ocak ayı için kadro planlamasına başlarken Kocaelispor, dikkat çeken bir isim için devreye girdi. Teknik direktör Selçuk İnan'ın, transfer etmek istediği Mario Lemina için Okan Buruk ile görüştüğü ve sarı-kırmızılı teknik adamın ayrılık için tek şart sunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da ayrılık yakın! Transfer için tanıdık isimden telefon

Galatasaray'da 3 haftalık milli ara devam ederken ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı yönetim kadroya yapılacak takviyeler üzerinde dururken takımdan ayrılabilecek futbolcular konusunda da hareketlilik yaşanıyor. Bu süreçte Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Galatasaray kadrosundaki önemli bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı.

Mario Lemina, Kocaelispor'un ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri oldu.Mario Lemina, Kocaelispor'un ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri oldu.

TRANSFERDE LEMINA BOMBASI

Fotomaç'ın haberine göre Kocaelispor, ara transfer döneminde savunma ve orta saha alternatiflerini güçlendirmek amacıyla Mario Lemina'yı transfer listesine aldı. Teknik direktör Selçuk İnan, hem ön libero hem de stoperde görev yapabilen 33 yaşındaki Gabonlu futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Kocaelispor yönetimi de teknik heyetin talebi doğrultusunda Lemina transferi için ocak ayında harekete geçmeye hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, şartların oluşması durumunda deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Selçuk İnan, deneyimli futbolcunun transferi için Okan Buruk ile görüştü.Selçuk İnan, deneyimli futbolcunun transferi için Okan Buruk ile görüştü.

SELÇUK İNAN OKAN BURUK'U ARADI
Transferde en dikkat çeken gelişme iki teknik direktör arasında yaşandı. Selçuk İnan, Mario Lemina için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Habere göre Okan Buruk, Lemina'nın ayrılığına kapıyı tamamen kapatmadı. Sarı-kırmızılı teknik adam, "O bölgeye transfer yaptığımız takdirde Lemina'yı gönderebiliriz" mesajını verdi. Böylece Kocaelispor'un transfer girişimi, Galatasaray'ın ocak ayında yapacağı takviyeye bağlandı.

Okan Buruk, Lemina'nın ayrılığı için yeni transfer şartını ortaya koydu.Okan Buruk, Lemina'nın ayrılığı için yeni transfer şartını ortaya koydu.

TEK ŞART TRANSFER

Galatasaray'ın ilgili bölgeye yeni bir futbolcu transfer etmesi halinde Mario Lemina'nın ayrılığına izin verilebilecek. Bu durumda Kocaelispor'un ocak ayında yapacağı girişimin önü açılabilir. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, transfer gerçekleşirse 33 yaşındaki futbolcunun tecrübesinden yararlanmayı planlıyor. Kocaelispor cephesinin ara transfer döneminde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

Mario Lemina hem ön libero hem de stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor.Mario Lemina hem ön libero hem de stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Mario Lemina'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Gabonlu futbolcunun kontratını geçtiğimiz dönemde uzatmıştı. Deneyimli oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 4 resmi karşılaşmada görev aldı. Lemina, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Kocaelispor, Gabonlu futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.Kocaelispor, Gabonlu futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

SAKATLIK YAŞADI

Lemina, Süper Lig'in 4. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasında sakatlık problemi yaşadı. Galatasaray, deneyimli oyuncunun sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiğini açıklamıştı. Gabonlu futbolcunun milli aranın ardından yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

Galatasaray ile Mario Lemina arasındaki sözleşme 2028 yılına kadar devam ediyor.Galatasaray ile Mario Lemina arasındaki sözleşme 2028 yılına kadar devam ediyor.

STOPER PLANI DA VARDI

Okan Buruk'un Lemina'yı milli ara sonrasında stoperde kullanmayı planladığı da gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı teknik heyetin savunmada yaşanan sorunların ardından deneyimli futbolcuyu bu bölgede değerlendirmeyi düşündüğü belirtilmişti. Bu nedenle Kocaelispor'un transfer girişiminde Galatasaray'ın ocak ayında yapacağı hamleler belirleyici olacak.

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