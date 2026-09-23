Galatasaray Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor! Rekor ücretle transfer olmuştu
Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için Fiorentina'nın 20 yaşındaki futbolcusu Christ Inao Oulai'yi transfer gündemine aldı. İtalyan basınında çıkan habere göre Okan Buruk, eski Trabzonsporlu oyuncuyu Renato Nhaga ile birlikte geleceğin orta sahasında düşünüyor.
Galatasaray'da gelecek sezonların kadro yapılanması için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri, Trabzonspor'dan 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai. İtalyan basını, Okan Buruk'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediğini yazdı.
OKAN BURUK'UN YENİ ORTA SAHA PLANI
Viola News'in haberine göre Okan Buruk, Oulai ve Renato Nhaga'yı Galatasaray'ın gelecekteki orta saha ikilisi olarak düşünüyor. Sarı-kırmızılıların uzun vadeli hedefi, Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın görev yaptığı bölgede genç futbolcularla yeni bir yapılanmaya gitmek. Galatasaray, Lemina'nın olası ayrılığına karşı alternatiflerini hazırlarken Oulai'yi transfer listesindeki isimler arasına aldı.
FIORENTINA'DAN TRANSFERE ENGEL
Habere göre Fiorentina, Oulai'yi ocak ayında kadrosundan çıkarmayı planlamıyor. İtalyan ekibi, genç orta saha oyuncusuna gelecek dönemlerde de kadrosunda yer vermeyi hedefliyor. Fiorentina, uzun vadeli kadro planlamasında yer verdiği 20 yaşındaki futbolcunun ocak ayında satışına sıcak bakmıyor.
İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Paolo Vanoli, oyun tarzı ve fiziksel özellikleri nedeniyle "küçük Kante" olarak tanımladığı Oulai'yi takımın geleceğinde önemli bir oyuncu olarak görüyor.
BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
6 Nisan 2006 doğumlu Christ Inao Oulai, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı. 20 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Fildişi Sahilli orta saha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da milli takımının kadrosunda yer aldı.
TRABZONSPOR'DAN 26 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Trabzonspor'da 31 resmi karşılaşmaya çıkan Oulai, bordo-mavili formayla 2 gol ve 4 asist üretti. Genç futbolcu, 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu ve Uğurcan Çakır'ın ardından Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelle satılan ikinci oyuncusu oldu.
FIRTINA'NIN PAYI VAR
Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmesi halinde Trabzonspor'un ödenecek bonservis üzerinden alacağı pay söz konusu. Bordo-mavililerin 19.07.2026 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Buna göre Fiorentina Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 26.000.000 euro garanti bedel ve 4.000.061 euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 euro bedelli anlaşma yapılmıştır.
Anlaşmaya göre ayrıca oyuncunun başka bir kulübe transferi hâlinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'u kulübümüze ödenecektir." ifadelerine yer verilmişti.