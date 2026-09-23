6 Nisan 2006 doğumlu Christ Inao Oulai, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı. 20 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Fildişi Sahilli orta saha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da milli takımının kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'da 31 resmi karşılaşmaya çıkan Oulai, bordo-mavili formayla 2 gol ve 4 asist üretti. Genç futbolcu, 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu ve Uğurcan Çakır'ın ardından Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelle satılan ikinci oyuncusu oldu.

Genç futbolcu, Trabzonspor'da 31 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistle oynadı.

FIRTINA'NIN PAYI VAR

Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmesi halinde Trabzonspor'un ödenecek bonservis üzerinden alacağı pay söz konusu. Bordo-mavililerin 19.07.2026 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Buna göre Fiorentina Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 26.000.000 euro garanti bedel ve 4.000.061 euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 euro bedelli anlaşma yapılmıştır.

Anlaşmaya göre ayrıca oyuncunun başka bir kulübe transferi hâlinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'u kulübümüze ödenecektir." ifadelerine yer verilmişti.