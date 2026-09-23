Galatasaray'da sakatlık şoku uzadı! O maçlarda da yok
Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli ara sonrasında da forma giyemeyecek. Fildişi Sahilli futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırması bekleniyor.
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sakatlık nedeniyle bir kez daha takımdan uzak kalacak.
Antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun milli aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
KASIMPAŞA VE BARCELONA MAÇLARINDA YOK
Milliyet'te yer alan habere göre Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli ara sonrasında hemen sahalara dönemeyecek.
Fildişi Sahilli oyuncunun Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor.
30 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer edilen futbolcu, Galatasaray'da düzenli forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun tedavi ve dönüş sürecini yakından takip ediyor.
HEDEF GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI
Singo için hedeflenen dönüş tarihi ise 17 Ekim.
25 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada yeniden kadroya dönmesi planlanıyor.
Bu takvim gerçekleşirse Singo, milli ara sonrasında Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırdıktan sonra 17 Ekim'deki Gençlerbirliği karşılaşmasıyla yeniden forma giyebilecek.