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Galatasaray'da sakatlık şoku uzadı! O maçlarda da yok

Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli ara sonrasında da forma giyemeyecek. Fildişi Sahilli futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırması bekleniyor.

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Galatasaray'da sakatlık şoku uzadı! O maçlarda da yok

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sakatlık nedeniyle bir kez daha takımdan uzak kalacak.

Antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun milli aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Singo'nun Galatasaray kariyeri sakatlıklarla geçiyor.Singo'nun Galatasaray kariyeri sakatlıklarla geçiyor.
KASIMPAŞA VE BARCELONA MAÇLARINDA YOK

Milliyet'te yer alan habere göre Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli ara sonrasında hemen sahalara dönemeyecek.

Fildişi Sahilli oyuncunun Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da sakatlık şoku uzadı! O maçlarda da yok-3
30 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer edilen futbolcu, Galatasaray'da düzenli forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun tedavi ve dönüş sürecini yakından takip ediyor.

Galatasaray'da sakatlık şoku uzadı! O maçlarda da yok-4
HEDEF GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

Singo için hedeflenen dönüş tarihi ise 17 Ekim.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada yeniden kadroya dönmesi planlanıyor.

Galatasaray'da sakatlık şoku uzadı! O maçlarda da yok-5
Bu takvim gerçekleşirse Singo, milli ara sonrasında Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırdıktan sonra 17 Ekim'deki Gençlerbirliği karşılaşmasıyla yeniden forma giyebilecek.

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