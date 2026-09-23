Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sakatlık nedeniyle bir kez daha takımdan uzak kalacak.

Antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun milli aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda forma giymesinin zor olduğu belirtildi.