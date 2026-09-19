Galatasaray'da tarihi gece! Rekor değişti
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Okan Buruk'un göreve geldiği 2022 yazından bu yana ligdeki en ağır yenilgisini aldı.
Trabzon'daki 4-0'lık mağlubiyet, Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki Süper Lig döneminde bir ilki de beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın görev süresinde ilk kez bir lig maçını 4 gol farkla kaybetti.
İLK SEZONDA 4 MAĞLUBİYET
Okan Buruk'un Galatasaray'ın başındaki ilk sezonu olan 2022/23'te sarı-kırmızılılar ligde ilk yenilgisini Giresunspor karşısında 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray daha sonra Kayserispor ve Konyaspor deplasmanlarından 2-1'lik mağlubiyetlerle dönerken Beşiktaş deplasmanında ise 3-1 kaybetti.
2023/24'TE SADECE 2 KEZ KAYBETTİ
Şampiyonlukla tamamlanan 2023/24 sezonunda Galatasaray'ın ligdeki mağlubiyet sayısı 2'de kaldı. Okan Buruk'un ekibi önce Hatayspor deplasmanında 2-1 mağlup olurken sezonun son bölümünde Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 yenildi.
Bir sonraki sezon olan 2024/25'te ise sarı-kırmızılıların ligdeki tek yenilgisi Beşiktaş deplasmanında geldi. Galatasaray, 29 Mart 2025'te oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetti.
EN FARKLI YENİLGİ SAMSUN'DAYDI
2025/26 sezonunda Galatasaray'ın mağlubiyet sayısı arttı. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor'a 1-0, Konyaspor'a 2-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.
Okan Buruk döneminin o tarihe kadarki en ağır lig yenilgisi ise 2 Mayıs 2026'da Samsunspor deplasmanında yaşandı. Galatasaray karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılırken 3 farklı yenilgi, Buruk döneminin ligdeki en ağır sonucu olarak kayıtlara geçmişti.
REKOR TRABZON'DA DEĞİŞTİ
Bu tablo 19 Eylül 2026'da değişti. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar böylece Okan Buruk döneminde ilk kez bir Süper Lig maçında 4 farklı yenilgi yaşadı. Trabzonspor karşısındaki sonuç, Buruk'un Galatasaray kariyerindeki en ağır lig mağlubiyeti oldu.