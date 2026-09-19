Trabzon'daki 4-0'lık mağlubiyet, Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki Süper Lig döneminde bir ilki de beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın görev süresinde ilk kez bir lig maçını 4 gol farkla kaybetti.

İLK SEZONDA 4 MAĞLUBİYET

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başındaki ilk sezonu olan 2022/23'te sarı-kırmızılılar ligde ilk yenilgisini Giresunspor karşısında 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray daha sonra Kayserispor ve Konyaspor deplasmanlarından 2-1'lik mağlubiyetlerle dönerken Beşiktaş deplasmanında ise 3-1 kaybetti.