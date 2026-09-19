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Okan Buruk'tan kırmızı kart için tepki: Bilerek attı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, hakeme hakaret etmediğini ve kötü söz söylemediğini söyledi.

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Okan Buruk'tan kırmızı kart için tepki: Bilerek attı

Trabzonspor ile Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından beIN Sports'a konuşan Okan Buruk, kırmızı kartla ilgili şu sözleri kullandı:

"Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi, neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim. Asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı."

Okan Buruk kırmızı kartla tribüne gönderildiOkan Buruk kırmızı kartla tribüne gönderildi

72. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasının 72. dakikasında kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı teknik adam, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

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