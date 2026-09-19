Galatasaray'dan Samsunspor'a çalım! 10 milyon euroluk transfer gündemde
Galatasaray'da yaz transfer döneminin ardından gözler ocak ayına çevrildi. Sarı-kırmızılıların Metz forması giyen 21 yaşındaki santrfor Pape Moussa Fall ile ilgilendiği ve transfer için yaklaşık 10 milyon euroluk teklif hazırlayabileceği iddia edildi. Genç golcüyle Samsunspor'un da ilgisi bulunuyor.
Yaz döneminde Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, El Chadaille Bitshiabu, Deniz Gül ve Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.
GENÇ SANTRFOR GÜNDEMDE
Hücum hattına yeni bir alternatif eklemek isteyen sarı-kırmızılıların gündemine Pape Moussa Fall geldi.
Sport.fr'nin haberine göre Galatasaray, Metz forması giyen Senegalli santrforun durumunu takip ediyor.
10 MİLYON EUROLUK PLAN
Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcunun transferi için yaklaşık 10 milyon euroyu gözden çıkarabileceği iddiası bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların Metz'i ikna etmek amacıyla bu rakam seviyesinde bir teklif hazırlayabileceği öne çıkıyor.
2.03 BOYUNDA
2.03 metre boyundaki Pape Moussa Fall, kariyerinde Metz'in yanı sıra Belçika ekibi Seraing'de de forma giydi.
Genç santrfor daha sonra RAAL La Louvière'e kiralandı ve burada ortaya koyduğu performansın ardından dikkatleri üzerine çekti.
SAMSUNSPOR DA İLGİLENİYOR
Pape Moussa Fall ile ilgilenen takımlar arasında Samsunspor da bulunuyor.
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, mayıs ayında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen "Sahadan Kalbe" söyleşisinde Senegalli futbolcuyla ilgilendiklerini açıklamıştı.
Çapa, "Pape Moussa Fall bizim ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kendisiyle de iletişimdeyiz" demişti.
6 MAÇTA 5 GOL
Pape Moussa Fall bu sezon Metz formasıyla 6 maçta görev yaptı ve 5 kez fileleri havalandırdı.
Geçtiğimiz sezonu RAAL La Louvière'de kiralık geçiren Senegalli santrfor, 30 karşılaşmada 14 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
21 yaşındaki futbolcunun Metz ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.