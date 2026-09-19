Fall, geçtiğimiz sezon RAAL La Louvière formasıyla 30 maçta 14 gol kaydetti. 2.03 BOYUNDA 2.03 metre boyundaki Pape Moussa Fall, kariyerinde Metz'in yanı sıra Belçika ekibi Seraing'de de forma giydi. Genç santrfor daha sonra RAAL La Louvière'e kiralandı ve burada ortaya koyduğu performansın ardından dikkatleri üzerine çekti.

Pape Moussa Fall için Galatasaray'ın yanı sıra Samsunspor'un da ilgisi bulunuyor. SAMSUNSPOR DA İLGİLENİYOR Pape Moussa Fall ile ilgilenen takımlar arasında Samsunspor da bulunuyor. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, mayıs ayında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen "Sahadan Kalbe" söyleşisinde Senegalli futbolcuyla ilgilendiklerini açıklamıştı. Çapa, "Pape Moussa Fall bizim ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kendisiyle de iletişimdeyiz" demişti.