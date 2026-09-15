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Osimhen'den Okan Buruk'a derbi sözleri!

Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Victor Osimhen'in tedavisinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ağrıları azalan Nijeryalı golcünün Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceğine son kontrollerin ardından karar verilecek.

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Osimhen'den Okan Buruk'a derbi sözleri!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son oynanan Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyen Victor Osimhen'in tedavi süreci yakından takip ediliyor.

Başakşehir maçının 33. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan yıldız futbolcunun ağrılarının azaldığı öğrenilirken, sağlık heyeti süreci kontrollü şekilde sürdürüyor.

Osimhen sezona harika başladı.Osimhen sezona harika başladı.
OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ

Osimhen'in Trabzonspor karşılaşmasında forma giymek için hazırlıklarını sürdürdüğü ve ağrılarının azalmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'la görüştüğü belirtildi.

Nijeryalı futbolcunun kendisini iyi hissetmesi halinde forma giyebileceği ifade edildi.

Osimhen'den Okan Buruk'a derbi sözleri!-3
Okan Buruk da Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça yetiştirmek istiyoruz ancak ağrıları devam ederse ve son kontroller olumsuz çıkarsa riske etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Osimhen'den Okan Buruk'a derbi sözleri!-4
MAÇ GÜNÜNE KADAR TAKİP EDİLECEK

Osimhen'in durumu Trabzonspor maçına kadar yapılacak kontrollerle netlik kazanacak. Nijeryalı golcü ilk 11'de başlamasa dahi maç kafilesinde yer alacak.

Son sağlık değerlendirmesinde olumsuz bir tablo ortaya çıkmaması halinde oyuncunun karşılaşmada süre alma ihtimali bulunuyor.

Osimhen'den Okan Buruk'a derbi sözleri!-5
BU SEZON 6 GOL ATTI

Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maçta görev yapan Osimhen, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Yıldız futbolcunun Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı, maç öncesindeki son kontrollerin ardından kesinleşecek.

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