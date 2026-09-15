

Okan Buruk da Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça yetiştirmek istiyoruz ancak ağrıları devam ederse ve son kontroller olumsuz çıkarsa riske etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.