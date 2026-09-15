Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu: 26 Ekim'de oynanacak
TFF, Trendyol Süper Lig'de 7 - 16. haftaların programı açıkladı. Buna göre, ligin 9’uncu haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi mücadelesi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 7. haftadan 16. haftaya kadar oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Futbolseverleri birbirinden kritik maçlar bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
DERBİLER VE ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
Programın en dikkat çekici karşılaşması Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacak. Dev mücadele 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda karşılaşmanın 25 Ekim'den 26 Ekim'e planlandığı açıklandı.
DEV DERBİ 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ
Buna göre, ligin 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi mücadelesi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir"
İKİ BÜYÜK DERBİNİN DAHA TARİHİ BELLİ OLDU
13'üncü haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de, 15'inci haftadaki Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de ilk yarı 21 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor – Kocaelispor mücadelesiyle sona erecek.
7. HAFTA
9 Ekim Cuma: Galatasaray-Kasımpaşa (20.00)
10 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (13.30), Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (16.00), Samsunspor-Trabzonspor (16.00), Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (19.00)
11 Ekim Pazar: TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir FK (13.30), Gaziantep FK-Arca Çorum FK (16.00), Beşiktaş-Kocaelispor (19.00)
12 Ekim Pazartesi: Eyüpspor-Göztepe (20.00)
8. HAFTA
16 Ekim Cuma: Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor (20.00)
17 Ekim Cumartesi: Erzurumspor FK-Eyüpspor (13.30), Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor (16.00), Gençlerbirliği-Galatasaray (16.00), Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (19.00)
18 Ekim Pazar: Kasımpaşa-Samsunspor (13.30), Kocaelispor-Göztepe (16.00), İstanbul Başakşehir FK-Gaziantep FK (19.00)
19 Ekim Pazartesi: Trabzonspor-Beşiktaş (20.00)
9. HAFTA
23 Ekim Cuma: Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (20.00)
24 Ekim Cumartesi: Eyüpspor-Kasımpaşa (13.30), Gaziantep FK-Erzurumspor FK (16.00), Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (19.00)
25 Ekim Pazar: TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (16.00), Göztepe-Arca Çorum FK (19.00)
26 Ekim Pazartesi: Çaykur Rizespor-Trabzonspor (19.00), Beşiktaş-İstanbul Başakşehir FK (19.00), Galatasaray-Fenerbahçe (21.30)
10. HAFTA
30 Ekim Cuma: TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (20.00)
31 Ekim Cumartesi: Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (13.30), Kocaelispor-Çaykur Rizespor (16.00), Fenerbahçe-Göztepe (19.00)
1 Kasım Pazar: Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (13.30), Trabzonspor-Gaziantep FK (16.00), İstanbul Başakşehir FK-Samsunspor (16.00), Kasımpaşa-Beşiktaş (19.00)
2 Kasım Pazartesi: Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (20.00)
11. HAFTA
6 Kasım Cuma: Gaziantep FK-Kasımpaşa (20.00)
7 Kasım Cumartesi: Eyüpspor-Kocaelispor (13.30), Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (16.00), Göztepe-İstanbul Başakşehir FK (19.00), Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (19.00)
8 Kasım Pazar: Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (13.30), Arca Çorum FK-Fenerbahçe (16.00), Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (18.30), Beşiktaş-Gençlerbirliği (21.00)
12. HAFTA
21 Kasım Cumartesi: Gençlerbirliği-Gaziantep FK (13.30), Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor (16.00), Galatasaray-Samsunspor (16.00), Kocaelispor-Fenerbahçe (19.00)
22 Kasım Pazar: Erzurumspor FK-Göztepe (13.30), Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (16.00), TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (16.00), Trabzonspor-Eyüpspor (19.00)
23 Kasım Pazartesi: İstanbul Başakşehir FK-Arca Çorum FK (20.00)
13. HAFTA
27 Kasım Cuma: Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (20.00), Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (20.00)
28 Kasım Cumartesi: Samsunspor-Gençlerbirliği (16.00), Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (19.00)
29 Kasım Pazar: Arca Çorum FK-Kocaelispor (13.30), Eyüpspor-İstanbul Başakşehir FK (16.00), Fenerbahçe-Erzurumspor FK (19.00)
30 Kasım Pazartesi: Göztepe-Trabzonspor (19.00), Beşiktaş-Galatasaray (21.00)
14. HAFTA
4 Aralık Cuma: Galatasaray-Çaykur Rizespor (20.00)
5 Aralık Cumartesi: TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (13.30), Amed Sportif Faaliyetler-Corendon Alanyaspor (16.00), İstanbul Başakşehir FK-Fenerbahçe (19.00)
6 Aralık Pazar: Erzurumspor FK-Kocaelispor (13.30), Gençlerbirliği-Eyüpspor (16.00), Beşiktaş-Samsunspor (16.00), Trabzonspor-Arca Çorum FK (19.00)
7 Aralık Pazartesi: Kasımpaşa-Göztepe (20.00)
15. HAFTA
11 Aralık Cuma: Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (20.00)
12 Aralık Cumartesi: Erzurumspor FK-Kasımpaşa (13.30), Corendon Alanyaspor-Samsunspor (16.00), Eyüpspor-Galatasaray (19.00)
13 Aralık Pazar: Kocaelispor-Gençlerbirliği (13.30), Çaykur Rizespor-İstanbul Başakşehir FK (16.00), Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (16.00), Fenerbahçe-Trabzonspor (19.00)
14 Aralık Pazartesi: Gaziantep FK-Beşiktaş (20.00)
16. HAFTA
18 Aralık Cuma: Amed Sportif Faaliyetler-Göztepe (20.00), Kasımpaşa-Fenerbahçe (20.00)
19 Aralık Cumartesi: TÜMOSAN Konyaspor-Eyüpspor (13.30), İstanbul Başakşehir FK-Erzurumspor FK (16.00), Galatasaray-Corendon Alanyaspor (19.00)
20 Aralık Pazar: Gençlerbirliği-Arca Çorum FK (13.30), Samsunspor-Gaziantep FK (16.00), Beşiktaş-Çaykur Rizespor (19.00)
21 Aralık Pazartesi: Trabzonspor-Kocaelispor (20.00)