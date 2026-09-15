Trendyol Süper Lig'de 7. haftadan 16. haftaya kadar oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Futbolseverleri birbirinden kritik maçlar bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

DEV DERBİ 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ Buna göre, ligin 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi mücadelesi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı bildirildi.

Programın en dikkat çekici karşılaşması Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacak. Dev mücadele 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda karşılaşmanın 25 Ekim'den 26 Ekim'e planlandığı açıklandı.

DERBİLER VE ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Süper Lig'de 7 - 16. haftaların fikstürü açıklandı.(Fotoğraflar AA, İHA ve TFF'nin internet sitesinde alınmıştır.)





TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir"



İKİ BÜYÜK DERBİNİN DAHA TARİHİ BELLİ OLDU

13'üncü haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de, 15'inci haftadaki Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de ilk yarı 21 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor – Kocaelispor mücadelesiyle sona erecek.