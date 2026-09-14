Galatasaray, 23 yaşındaki savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. GALATASARAY'DAN RAUL ASENCIO İÇİN YENİ TEKLİF Savunmada yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden biri Real Madrid forması giyen Raul Asencio oldu. Fichajes.net'ten Raul Cabrera Jimenez'in haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. İspanyol kaynak, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde de Asencio ile ilgilendiğini ve oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü yazdı.

Galatasaray'ın Raul Asencio'ya ilgisi yaz transfer döneminden bu yana devam ediyor. REAL MADRID'DEKİ ROLÜ GERİLEDİ Sezon öncesi hazırlık kampında kas sakatlığı yaşayan Raul Asencio, sezon başlangıcında takımdan uzak kaldı. Genç stoper, fiziksel sorunlarını geride bırakmasının ardından yeniden maç kadrosuna dahil edilmesine rağmen bu sezon Real Madrid formasıyla henüz resmi bir karşılaşmada süre alamadı. Asencio, geçtiğimiz sezon ise Real Madrid formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

İspanyol stoper, yaşadığı kas sakatlığının ardından yeniden Real Madrid'in maç kadrosuna dönmeye başladı. SÖZLEŞMESİ 2031'E KADAR Raul Asencio'nun Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor. İspanyol kulübü, genç savunmacının kontratını Haziran 2025'te uzatmıştı. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Real Madrid, yapılacak transfer görüşmelerinde güçlü bir konuma sahip. Galatasaray'ın yeni teklifinin mali detayları ise henüz açıklanmadı.

Raul Asencio, bu sezon Real Madrid formasıyla henüz resmi bir karşılaşmada süre alamadı. GALATASARAY OCAK AYINI BEKLİYOR Galatasaray'ın Raul Asencio'ya ilgisi yeni değil. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde de İspanyol stoper için girişimde bulunmasına rağmen transferi sonuçlandıramadı. Türkiye'de yaz transfer döneminin 4 Eylül'de sona ermesi nedeniyle Galatasaray'ın yurt dışından yeni bir futbolcuyu şu anda kadrosuna tescil ettirmesi mümkün değil. Kış transfer dönemi 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. Bu nedenle Asencio için yapılan son hamlenin ocak ayındaki transfer dönemine yönelik olduğu değerlendiriliyor.