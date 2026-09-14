Galatasaray stoperini dünya devinden alacak! Teklif gitti
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Real Madrid'in 23 yaşındaki stoperi Raul Asencio'yu yeniden gündemine aldı. Fichajes.net'ten Raul Cabrera Jimenez'in haberine göre sarı-kırmızılılar, ocak ayında kadrosuna katmak istediği İspanyol savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. Galatasaray, Asencio için yaz transfer döneminde de girişimde bulunmuştu.
Galatasaray'ın savunma performansında geçen sezona kıyasla dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol görürken bu sezon aynı periyotta 9 gole engel olamadı. Teknik Direktör Okan Buruk da savunma hattında yaşanan sorunlar nedeniyle farklı oyuncuları stoper bölgesinde değerlendirmek zorunda kaldı.
OKAN BURUK FARKLI FORMÜLLER DENEDİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynadığı karşılaşmada asıl mevkisi sol bek olan Ismail Jakobs stoperde görev yaptı. Jakobs, karşılaşmada yaptığı kademe hataları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasında ise orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı savunmanın merkezinde kullandı. Tecrübeli futbolcu mücadelede yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Wilfried Singo'nun da sakatlığı nedeniyle sahalara dönememesi, stoper rotasyonundaki seçenekleri azalttı.
DAVINSON SANCHEZ 521 DAKİKA SAHADA KALDI
Savunma hattında bu sezon istikrar sağlayan isimlerin başında Davinson Sanchez geldi. 30 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11'de başladı ve toplam 521 dakika sahada kaldı. Ancak Sanchez'in fiziksel görüntüsünün geçtiğimiz sezonun gerisinde kalması da teknik heyetin stoper rotasyonunu genişletme arayışını artırdı.
GALATASARAY'DAN RAUL ASENCIO İÇİN YENİ TEKLİF
Savunmada yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden biri Real Madrid forması giyen Raul Asencio oldu. Fichajes.net'ten Raul Cabrera Jimenez'in haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. İspanyol kaynak, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde de Asencio ile ilgilendiğini ve oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü yazdı.
REAL MADRID'DEKİ ROLÜ GERİLEDİ
Sezon öncesi hazırlık kampında kas sakatlığı yaşayan Raul Asencio, sezon başlangıcında takımdan uzak kaldı. Genç stoper, fiziksel sorunlarını geride bırakmasının ardından yeniden maç kadrosuna dahil edilmesine rağmen bu sezon Real Madrid formasıyla henüz resmi bir karşılaşmada süre alamadı. Asencio, geçtiğimiz sezon ise Real Madrid formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.
SÖZLEŞMESİ 2031'E KADAR
Raul Asencio'nun Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor. İspanyol kulübü, genç savunmacının kontratını Haziran 2025'te uzatmıştı. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Real Madrid, yapılacak transfer görüşmelerinde güçlü bir konuma sahip. Galatasaray'ın yeni teklifinin mali detayları ise henüz açıklanmadı.
GALATASARAY OCAK AYINI BEKLİYOR
Galatasaray'ın Raul Asencio'ya ilgisi yeni değil. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde de İspanyol stoper için girişimde bulunmasına rağmen transferi sonuçlandıramadı. Türkiye'de yaz transfer döneminin 4 Eylül'de sona ermesi nedeniyle Galatasaray'ın yurt dışından yeni bir futbolcuyu şu anda kadrosuna tescil ettirmesi mümkün değil. Kış transfer dönemi 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. Bu nedenle Asencio için yapılan son hamlenin ocak ayındaki transfer dönemine yönelik olduğu değerlendiriliyor.
REAL MADRID'DEKİ SÜRESİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Raul Asencio'nun önümüzdeki haftalarda Real Madrid'de alacağı süre, Galatasaray'ın transfer girişiminin seyrini doğrudan etkileyebilir. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Asencio'nun ayrılığına sıcak baktığı iddia edildi. Genç stoperin rotasyonda geri planda kalmaya devam etmesi durumunda Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki şansı artabilir. Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattındaki alternatif sorununu çözmek için ocak ayında Raul Asencio transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.
İSPANYOLLAR DUYURDU
Fichajes.net, Real Madrid'in Raul Asencio için Galatasaray'dan yeni bir teklif aldığını yazdı. İspanyol kaynak, sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki girişimin ardından 23 yaşındaki stoper için yeniden harekete geçtiğini ve bu teklifin Asencio'nun gelecek transfer döneminde Real Madrid'den ayrılma ihtimalini yeniden gündeme taşıdığını aktardı.