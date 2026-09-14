Fatih Terim, Osimhen hakkında konuştu.

"HER GALATASARAY'A UYAR"

Tecrübeli teknik adam, Osimhen'in belirli bir dönemle sınırlı tutulamayacağını belirterek golcünün Galatasaray'ın her kadrosunda oynayabilecek seviyede olduğunu ifade etti.

Fatih Terim, "Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii ki. 'Ya şu gün olsaydı' diyebileceğin değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim" dedi.