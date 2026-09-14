Fatih Terim'den dikkat çeken Osimhen yanıtı!
Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Victor Osimhen hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, Nijeryalı golcüyü çalıştırdığı tüm Galatasaray takımlarında görmek isteyeceğini söyledi.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, YouTube kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken Victor Osimhen hakkında da konuştu.
Terim'e, Nijeryalı yıldızı özellikle hangi Galatasaray takımında görmek isteyeceği soruldu.
"HER GALATASARAY'A UYAR"
Tecrübeli teknik adam, Osimhen'in belirli bir dönemle sınırlı tutulamayacağını belirterek golcünün Galatasaray'ın her kadrosunda oynayabilecek seviyede olduğunu ifade etti.
Fatih Terim, "Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii ki. 'Ya şu gün olsaydı' diyebileceğin değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim" dedi.
OSIMHEN İÇİN NET İFADELER
Terim'in açıklaması, Osimhen'i geçmişte görev yaptığı farklı Galatasaray kadrolarıyla kıyaslamak yerine oyuncunun kalitesine vurgu yapması açısından öne çıktı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Nijeryalı forvetin sahip olduğu özelliklerle takımın döneminden bağımsız olarak her Galatasaray kadrosunda kullanılabilecek bir futbolcu olduğunu dile getirdi.